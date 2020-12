1 GF Vip: durante la mattinata arriva un aereo per Stefania Orlando, ma Sonia è convinta sia per lei (VIDEO)

I vipponi del Grande Fratello Vip vengono spesso sorpresi dai propri fan con delle gradite sorprese, attraverso i messaggi dell’aereo. È il caso, questa mattina, di Stefania Orlando, che ha ricevuto un bellissimo regalo dai suoi fan, che le hanno voluto fare gli auguri di compleanno in un modo del tutto originale.

Come già successo per Rosalinda Cannavò, gli ammiratori della showgirl hanno organizzato un bellissimo aereo, con una frase molto speciale: “S.O vali più di ciò che pensi – Viperelle” tutto accompagnato da un cuore rosso. I vip in giardino, con il naso all’insù hanno pensato però che ‘SO’ volesse dire Sonia e per questo hanno chiamato a rapporto la Lorenzini.

L’ex tronista di Uomini e Donne è rimasta molto sorpresa (solo pochi minuti prima aveva espresso il desiderio di averne uno tutto per lei) e ha iniziato a festeggiare fino alle lacrime. Peccato però che la realtà sia ben diversa! L’aereo, infatti, come abbiamo preannunciato nelle righe precedenti, è per Stefania Orlando e le viperelle sono proprio le sue fan.

Su Twitter gli ammiratori di Stefania si sono immediatamente mobilitati e, piuttosto stizziti, hanno chiesto espressamente al Grande Fratello Vip di rivelare la verità alla loro beniamina.

⚠️⚠️ Qualcuno vada a gridare che l’aereo è per Stefania ⚠️⚠️ #gfvip #AUGURISTEFANIA pic.twitter.com/rJg99Xbxmj — marghe | TZ | SO | FO🐍 (@Mrgtpwk) December 23, 2020

#GFVIP Sonia è convinta che l'aereo per Stefania sia suo e che "viperelle" sia il suo fandom #GFVIP pic.twitter.com/1ZX0XIMOKF — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 23, 2020

È possibile che nei prossimi minuti il Grande Fratello chiami la Orlando in confessionale e riveli a Stefania come in realtà l’aereo sia indirizzato a lei (e per il suo compleanno) e non a Sonia Lorenzini. Come reagirà quest’ultima? Attendiamo sviluppi.