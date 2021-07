1 Fiocco rosa per Sonia e Giovanni

Gli amanti di Uomini e Donne senza dubbio ricorderanno la presenza di Sonia Pattarino nel dating show di Canale 5. In quel periodo ha ricoperto il ruolo di corteggiatrice di Ivan Gonzalez. Lo spagnolo decise di uscire insieme a lei, preferendola a Natalia Paragoni, ora impegnata con Andrea Zelletta. Pochi mesi dopo dall’inizio della storia Ivan e Sonia si sono lasciati, con lei che ha poi spiegato come l’iberico si sia impegnato poco a costruire un legame solido e profondo.

Così la sassarese ha ripreso in mano la sua vita e dopo un periodo da single si è innamorata del calciatore e imprenditore Giovanni La Camera. E proprio con il siciliano che Sonia Pattarino ha ritrovato la felicità. La coppia nel periodo di febbraio ha fatto sapere che presto sarebbero diventati genitori di una bimba. Ecco le parole dell’ex corteggiatrice a riguardo:

“Parliamo d’amore. Oggi dipingo uno dei miei più grandi sogni: una famiglia. Un amore indescrivibile accanto a me, che sarà per sempre e un cuoricino in più, che batte forte forte. Lei…la nostra principessa. La nostra vita. Mamma e papà ti aspettano”.

Nella giornata di ieri, invece, l’annuncio che tutti aspettavano. Sonia Pattarino e Giovanni La Camera sono diventati finalmente genitori. A farlo sapere per primo è stato l’imprenditore che ha scritto: “30/7/21 Ore 10:03 vi presento Ginevra. Grazie a tutti siamo davvero felici”, che ha scritto ancora: “Siamo increduli e di una felicità assurda” e “Mi hai fatto il regalo più bello al mondo. Grazie di essere al mio fianco. Sei una donna incredibile e una mamma meravigliosa. Ti amo”.

Le storie Instagram di Giovanni La Camera

Successivamente è arrivato anche il messaggio della neo mamma Sonia Pattarino, che su Instagram ha espresso tutta la sua gioia per questo lieto evento. Andiamo a leggere le sue parole…