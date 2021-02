1 Sonia Pattarino è incinta

Sono passati diversi anni da quando Sonia Pattarino è arrivata a Uomini e Donne, nelle vesti di corteggiatrice di Ivan Gonzalez. Dopo un lungo percorso, l’ex tronista decise di scegliere proprio la verace sarda, preferendola a Natalia Paragoni, che nel mentre si stava avvicinando ad Andrea Zelletta. La coppia iniziò dunque una storia, ma le cose però non andarono come previsto. Pochi mesi dopo dalla partenza della loro relazione infatti Sonia e Ivan annunciarono la separazione, e loro strade si divisero una volta per tutte.

Dopo un periodo da single però qualche mese fa Sonia Pattarino ha ritrovato l’amore, stavolta al fianco di Giovanni La Camera, calciatore ed imprenditore di origine siciliana, ma ad oggi residente a Milano. Nonostante la loro storia sia nata da poco tempo, pare che tra i due ci sia grande sintonia, e inaspettatamente solo qualche ora fa l’ex corteggiatrice ha fatto un annuncio che ha lasciato senza fiato i fan. Sonia è infatti incinta di Giovanni, ed è in attesa del suo primo figlio. La Pattarino sui social ha anche svelato di essere in dolce attesa di una femminuccia da ben 16 settimane. Queste le sue dichiarazioni:

“Parliamo d’amore. Oggi dipingo uno dei miei più grandi sogni: una famiglia. Un amore indescrivibile accanto a me, che sarà per sempre e un cuoricino in più, che batte forte forte. Lei…la nostra principessa. La nostra vita. Mamma e papà ti aspettano”.

Sonia Pattarino è dunque incinta e noi di Novella 2000 ci uniamo nel fare tantissimi auguri all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e al suo compagno Giovanni.