Andrea Sanna | 22 Ottobre 2023

L’accusa di Sophie Codegoni

A Verissimo nella giornata di oggi Sophie Codegoni ha risposto colpo su colpo alle dichiarazioni fatte da Alessandro Basciano ieri. Oltre a parlare nuovamente del tradimento e smentire buona parte delle affermazioni pronunciate dal suo ex, svelando ulteriori dettagli, l’ex tronista ha parlato di un episodio.

Il fatto di cui ha parlato Sophie Codegoni si sarebbe verificato a Mykonos. A detta sua lei l’avrebbe perdonato e giustificato, nonostante tutto. Ma cosa sarebbe successo quindi? Lei l’ha definito un “episodio terrificante e imperdonabile”. Pare che lui le abbia dato uno schiaffo, ma perché? Ecco cosa ha detto:

“Questo gesto è stato fatto perché il suo amico, manager, fratello mi ha accompagnato a piastrare i capelli mentre lui suonava. Lui mi ha detto che non mi dovevo azzardare a farmi accompagnare in camera da un altro uomo”. A quel punto Sophie Codegoni ha confidato: Mi ha tirato uno schiaffone in faccia perché il suo amico mi ha accompagnato a fare la piastra. Lui è molto fomentino, ha la parolaccia facile e fa male. Quando gli dico che mi faceva male nel dire quelle cose. Lo schiaffo è una cosa gravissima e anche in quel caso gli dispiaceva ma la colpa era mia”.

A quel punto Silvia Toffanin ha invitato Sophie Codegoni ad assumersi le sue responsabilità, dato che si tratta di un’accusa molto grave.

All’episodio a Mykonos rivelato da Sophie Codegoni, si aggiungerebbero ad altre situazioni spiacevoli. Pare infatti che Alessandro Basciano la supportasse sì nel lavoro, ma se fatto in un certo modo e non ci fossero troppi uomini in giro, perché geloso. Ma non solo:

“Io ascolto le sue parole e non riesco…Non piangeva quando mi insultava o quando era con un’altra. Io piangevo, lì si che piangevo. Mi venne un attacco di panico. Se l’è cercato lui, non ha pensato a questo quando faceva tutte quelle cose. Non ha pensato a noi”. Sophie Codegoni ha aggiunto: “Un confronto? Non è il momento. So che se lo vedo mi destabilizza e non è giusto perché mi hai tradito? Va bene, ma so come vivevamo la nostra relazione. Lui poteva fare tutto e io lo aspettavo a casa da brava fidanzata. Lui era contento quando il mio lavoro era come diceva lui. Era troppo geloso, non potevo fare niente e non è sano”.

Questo sarebbe stato un altro motivo che avrebbe dunque spinto Sophie Codegoni a non concedere altre chance ad Alessandro Basciano, anche se come spiegato il presunto tradimento sarebbe stato la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso.