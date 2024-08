In questi giorni non si è fatto altro che parlare della fine del matrimonio tra Alvaro Morata e Alice Campello, che si sono detti addio dopo ben 8 anni d’amore. Nelle ultime ore intanto è giunta voce che il calciatore dopo la rottura con sua moglie starebbe vivendo in un hotel a Milano.

Alvaro Morata paparazzato in un hotel a Milano

Pochi giorni fa come un fulmine a ciel sereno è arrivata una notizia che ha lasciato il web senza parole. Con un comunicato social infatti Alvaro Morata e Alice Campello, da anni una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo, hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Da quel momento sui due se ne sono dette di ogni. In rete infatti si è parlato di presunti tradimenti, che tuttavia sono stati prontamente smentiti dai diretti interessati.

A oggi nel mentre pare che Alvaro e Alice siano rimasti in ottimi rapporti, in particolare per il bene dei loro quattro figli. In queste ultime ore tuttavia una nuova voce di corridoio ha riportato il calciatore al centro dell’attenzione mediatica e del gossip. Andiamo a scoprire cosa sta accadendo e qual è l’ultimo pettegolezzo del giorno.

LEGGI ANCHE: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano paparazzati di nuovo insieme

Stando a quanto rivela il nuovo numero del settimanale Chi, pare che Alvaro Morata dopo la rottura da sua moglie Alice Campello stia vivendo in un hotel. Il calciatore è stato infatti paparazzato nella hall di un albergo a 5 stelle in zona San Siro a Milano, dove starebbe attualmente alloggiando. Al suo fianco, stando a quanto si legge, ci sarebbe anche il suo fisioterapista che lo sta aiutando a riprendersi da un infortunio.

A volare a Milano è stata anche la mamma di Morata, che ha deciso di stare vicina a suo figlio in questo momento difficile. Alvaro nel frattempo non ha ancora confermato le ultime indiscrezioni sul suo conto, ma senza dubbio nelle ore a venire ne sapremo di più in merito.