NEWS

Redazione | 3 Settembre 2023

Sophie Codegoni

Le parole di Sophie Codegoni

In questi giorni si parla con insistenza di una crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, a seguito del mancato “segui” sui social. Se in passato si era parlato di un disguido tecnico, stavolta sarebbe un gesto voluto.

Novella 2000 ha ricevuto nella giornata di ieri la notizia che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sarebbero lasciati. L’indiscrezione arriva da alcune fonti vicine alla coppia, che hanno rivelato al nostro giornale come la coppia abbia concluso in maniera definitiva la propria relazione. Chi ci ha parlato, peraltro, ha dato per certa la decisione.

Secondo quanto trapelato, tra l’altro, a breve dovrebbe arrivare l’annuncio da parte dei diretti interessati. Intanto Sophie Codegoni ha deciso di rompere il silenzio con un comunicato tra le storie di Instagram. L’influencer ha voluto così dire la sua:

“Da ieri leggo tante supposizioni, pensieri, prese di posizione completamente infondate e basate sul nulla. Amo condividere con voi i momenti belli e spensierati della mia vita perché credo che il social debba essere un posto leggero e positivo”.

Sophie Codegoni nel lungo sfogo ha aggiunto come tutti si trovino ad affrontare problemi e momenti difficili all’interno di una coppia, problemi che possono anche essere personali. Da qui la conferma: “Non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia che siamo cercando di superare per il bene della nostra famiglia”.

Nel messaggio Sophie Codegoni ha dichiarato che si litiga e si possono fare gesti stupidi e impulsivi, ma con l’amore tutto si può risolvere: “Ci tenevo a dirvelo perché sono davvero grata per tutto l’amore e il sostegno che ogni giorno mi date e ci date e non mi sembrava corretto far finta di nulla davanti all’evidenza”.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Ci auguriamo quindi che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano possano risolvere i loro problemi di coppia.