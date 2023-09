Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati (ESCLUSIVO)

NEWS

Redazione | 2 Settembre 2023

Fonti vicine alla coppia rivelano che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non stanno più insieme

Alcuni giorni fa sul web era stato notato che Alessandro Basciano aveva smesso di seguire su Instagram la sua fidanzata (e madre della sua seconda figlia) Sophie Codegoni. Questa cosa era già successa alcuni mesi fa e sembrava fosse stato un problema dell’applicazione social o forse un errore di lui. Insomma i due, a distanza di alcuni giorni, ci scherzarono su facendo intendere che tutto andava a gonfie vele.

Ma questa seconda volta sul web si parla insistentemente di crisi tra i due. E adesso ci sono delle novità secondo cui l’azione social non sarebbe dovuta questa volta a un disguido tecnico, ma proprio voluta. Infatti noi di Novella 2000 abbiamo appreso in esclusiva che i due si sarebbero lasciati. Fonti vicine alla coppia ci hanno rivelato che Sophie e Alessandro avrebbero concluso definitivamente la loro relazione e la notizia pare più che certa. Quindi si attende solo l’annuncio ufficiale dai diretti interessati che potrebbe arrivare molto presto.

Come ricordiamo, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono conosciuti dutante la sesta edizione del Grande Fratello Vip all’interno della casa più spiata d’Italia. Entrambi ex partecipanti di Uomini e donne (lui era stato corteggiatore e lei tronista) ma in periodo diversi del programma, c’è stato subito un bel feeling tra loro che hanno quindi iniziato una storia davanti alle telecamere. Una volta finito il reality hanno portato avanti la loro relazione e sono andati a vivere insieme.

Proprio un anno fa ci fu una promessa di fidanzamento sul red carpet del Festival di Venezia e un po’ di tempo dopo annunciarono di essere in attesa del loro primo figlio. Ospiti a Verissimo rivelarono il sesso del bebè, una femmina. Celine, questo il nome scelto dalla coppia, è nata il 12 maggio di quest’anno.