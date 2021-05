1 Paura per Sophie Codegoni

Negli ultimi mesi il web e il pubblico di Canale 5 ha fatto la conoscenza di Sophie Codegoni. Come ben sappiamo la giovanissima modella ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di tronista del dating show di Maria De Filippi. Tuttavia le cose per lei non sono andate come previsto. Nonostante Sophie abbia fatto la sua scelta infatti, ricaduta su Matteo Ranieri, la relazione tra i due è durata soltanto una manciata di giorni, e poco dopo aver lasciato il programma la coppia ha annunciato la separazione definitiva. Nel mentre l’ex tronista pare abbia già voltato pagina, e sembrerebbe essersi lasciata alle spalle la sua ultima storia.

Tuttavia nelle ultime ore proprio Sophie Codegoni è tornata al centro dell’attenzione mediatica, per via di un episodio che ha lasciato senza parole il web. La modella infatti ha raccontato di aver avuto una disavventura mentre si trovava su una aereo diretto a Milano. In fase di decollo tuttavia è accaduto qualcosa che ha spaventato tutti i passeggeri. Il motore del velivolo si è infatti danneggiato, e naturalmente la paura per Sophie e per le altre persone a bordo è stata tantissima. Ecco le dichiarazioni della Codegoni, riportate da Bigodino.it:

“Durante la rincorsa per il decollo sentiamo l’aereo che frena di botto, ma non si fermava. Son caduti cellulari, computer, e tu non vedi cosa c’é davanti, non sapevo se ci fosse un muro o un altro aereo. Alla fine il pilota é stato bravissimo e non è successo niente. C’é stato un guasto al motore e per fortuna il pilota se n’é accorto in tempo, ma ho pensato al peggio”.

Nonostante la paura però, tutto si è risolto nel migliore dei modi e Sophie Codegoni e gli altri passeggeri sono arrivati a destinazione sani e salvi. Nel mentre qualche giorno fa l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto anche discutere per via di un presunto flirt con nientemeno che con Nicolò Zaniolo. Rivediamo cosa è accaduto e le teorie del web.