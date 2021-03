1 Le parole di Sophie Codegoni

È trascorso poco più di un mese da quando Sophie Codegoni ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne, ricaduta su Matteo Ranieri. A quel punto la coppia ha lasciato insieme il dating show di Maria De Filippi, dando il via ad una relazione ufficiale. Nonostante per i primi giorni tutto sembrasse andare per il meglio, ad un tratto le cose si sono complicate. Da tempo infatti i due hanno smesso di mostrarsi insieme e a quel punto in molti hanno ipotizzato che tra Matteo e Sophie ci fosse una crisi in corso. L’ex tronista nel mentre già qualche giorno fa era intervenuta, affermando che presto avrebbe svelato la verità. Poco fa così nel corso di una diretta su Instagram, durante la quale è scoppiata in lacrime, la Codegoni ha confermato la rottura: lei e Matteo si sono lasciati! Queste le sue dichiarazioni:

“Ci ho messo un po’, vi chiedo scusa. Non è stato semplice, stavo cercando di capire e di metabolizzare, probabilmente avevo ancora una mezza speranza. Tra me è Matteo è finita. Le cose non sono andate come previsto. Non mi sento di dare colpe a nessuno. Quando ho scelto Matteo l’ho scelto sapendo delle nostre diversità e del nostro stile di vita diverso. Però le emozioni che provavo mi hanno portato a fregarmene. Se tornassi indietro lo sceglierei ancora e gli presenterei ancora la mia famiglia e miei amici e i miei luoghi, che probabilmente non sono stati capiti. Io posso passare un po’ per viziata, sono una persona difficile, però non sono solo quella. Sono una ragazza molto semplice e umile”.

E ancora Sophie Codegoni, in merito alla rottura con Matteo Ranieri, ha aggiunto:

“Questa diversità ci ha portato ad avere anche un distacco a livello fisico. Quando non hai un feeling mentale non lo hai nemmeno a livello fisico e per una donna questo non è mai semplice. Io sono molto legata a quello che io e Matteo abbiamo costruito i questi mesi, e non lo dimenticherò. Sono un po’ meno legata a quello che c’è stato fuori. La distanza non è mai stanza un problema. Probabilmente non sono stata capita e non sono riuscita a farmi capire. Io ci ho creduto, ho fatto di tutto affinché andasse bene, ma purtroppo non è andata. Io gli vorrò sempre bene, ma non si tengono le persone con le catene”.

Tutto è dunque ufficiale: Sophie Codegoni e Matteo Ranieri si sono lasciati dopo poco più di un mese. Ai due noi facciamo un grande in bocca al lupo e gli auguriamo tanta felicità.