NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Settembre 2023

Cosa sta accadendo tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni?

Sono trascorsi quasi due anni da quando Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip 6. Ben presto i due hanno dato il via a una convivenza e solo lo scorso anno, in occasione del Festival di Cinema di Venezia, è arrivata una romantica proposta di matrimonio, che per giorni ha fatto discutere il web. Come se non bastasse poche settimane dopo la coppia ha annunciato di essere in attesa di un figlio, e così lo scorso maggio è nata la piccola Cèline Blue. Basciano e la Codegoni intanto, per tutto questo periodo, si sono mostrati complici e innamorati, per la gioia dei fan che non hanno mai smesso di sostenerli.

Tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Alcuni attenti utenti infatti hanno notato che Alessandro ha smesso di seguire Sophie sui social. In molti si sono così chiesti cosa stia accadendo tra i due, tuttavia le malelingue del web hanno iniziato prontamente a parlare di una presunta crisi tra i due ex Vipponi.

Attualmente i diretti interessati non hanno ancora rotto il silenzio e non hanno fatto chiarezza sulla questione. A intervenire però è stato un caro amico di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Parliamo di Amedeo Venza, che nelle ultime ore ha invitato gli utenti a rispettare la privacy della coppia. L’influencer infatti ha fatto notare come la situazione sia delicata, essendoci una bambina di mezzo, e ha chiesto ai fan di Alessandro e Sophie, e non solo, di stare sereni.

Sembrerebbe che le cose tra Basciano e la Codegoni non siano gravi, e che dunque potrebbe trattarsi solo di un semplice screzio tra due innamorati, come accade in qualsiasi coppia.