Ma quale crisi? I Basciagoni tornano insieme sui social e ironizzano su quello che è successo

Debora Parigi | 28 Giugno 2023

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano di nuovo insieme e ironizzano

Da giorni si parla di una crisi (e c’è chi pensa addirittura alla fine della storia d’amoree) tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Tutto questo deriva dal fatto che lui aveva smesso di seguire lei su Instagram. Poi non si facevano vedere insieme e infine c’era stato anche un post molto ambiguo della mamma di Sophie che aveva fatto preoccupare i fan.

Lei aveva infatti scritto infatti: “Lei non è strana! Perdona e sopporta perché vuole bene. Ma quando si stanca gira le spalle e non la rivedi più”. Poi aveva spiegato che tutto quello che pubblica sul suo profilo riguarda solo lei e che come sempre tifa per i Basciagoni. Altre notizie sono uscite in questi giorni, sempre più insistenti sulla fine di questo rapporto. Fino a quando Amedeo Venza, molto amico della coppia, aveva fatto sapere che i due “tengono duro”. E quindi si può dire che aveva un po’ tranquillizzato.

Oggi finalmente, per la gioia dei fan, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano soono riapparsi insieme sui social in un video della pagina di Chi. Hanno infatti fatto sapere che parteciperanno a un evento di e poi hanno ironizzato sulla questione del segui su Instagram. Quando infatti è stato chiesto loro se adesso si seguissero di nuovo o no, Sophie è scoppiata in una grossa risata e ha fatto delle divertenti battute.

“Lascia perdere che in treno è stato tutto un ‘seguimi’, ‘no non ti seguo’. Ha ricominciato a seguirmi, se no lo buttavo giù dal treno. Quinidi sì, ci seguiamo di nuovo. E non smetteremo più di seguirci. Perché abbiamo tipo tre anni e mezzo a testa”.

Insomma tutto è bene quel che finisce bene. Forse c’è stato un piccolo litigio stupido? O forse non lo sapremo mai!