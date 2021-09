Venerdì 17 settembre Sophie Codegoni ha fatto il suo ingresso nella Casa del GF Vip, smuovendo già qualche dinamica. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha rilasciato delle dichiarazioni su Alex Belli, facendo infuriare la moglie di quest’ultimo Delia Duran. Proprio Sophie ha confidato infatti come l’attore ha attirato la sua attenzione, seppur sposato.

Accolta in Casa dai vipponi, Sophie Codegoni è stata protagonista di un piccolo “incidente”, poiché a causa del vestitino indossato si è visto qualcosa di troppo. In molti hanno notato un seno molto più generoso e sui social si sono così chiesti se l’ex volto di Uomini e Donne è o meno ricorsa alla chirurgia estetica. A confessarlo, nella giornata di ieri, è stata lei durante una conversazione con Miriana Trevisan. Ecco le sue parole raccolte da Biccy:

“Appena entrata mi è uscito tutto, avevo un vestitino nero scollato, ma non sono abituata perché non ho mai avuto seno in vita mia. Me lo sono rifatto quattro/cinque mesi fa. Perché? Difetto fisico”.