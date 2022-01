1 Le parole di Sophie Codegoni

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione sono state Sophie Codegoni e Jessica Selassié. Il motivo? Delia Duran. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta accadendo nella casa del Grande Fratello Vip 6. Come è ben noto tra pochissime ore la moglie di Alex Belli diventerà una concorrente ufficiale del reality, e attualmente si trova in quarantena per via delle norme anti Covid. All’interno della casa però i Vipponi hanno iniziato a sospettare dell’arrivo della Duran e proprio Sophie in queste ore, parlando con Gianmaria Antinolfi, ha svelato i suoi dubbi. Ma non solo. La Codegoni ha anche parlato di tre possibili scenari che coinvolgerebbero Delia e Alex. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Visto il rapporto che Alex aveva con Soleil, loro diventano amiche oppure si scannano. E in più c’è la combo di Alessandro che gli piacciono le more, Delia è una bellissima donna. Aveva fatto la battuta sulla moglie, c’è questo astio con Alex… Alex viene e farà di nuovo i confronti. Delia – la cosa studiata a tavolino – proverà a sedurre un po’ Alessandro e Alex verrà dentro per ricominciare con i litigi. A prescindere da tutto, in tutte e tre le opzioni mi confermano il fatto che era tutto studiato a tavolino”.

Ma non solo. Sophie Codegoni infatti ha anche fatto un attaccato ad Alex Belli, affermando:

“Perché Alex e Delia non si possono parlare? Lo fanno via Instagram quei due, dai. Ma tu Alex non hai una moglie con la quale andare a cena? Andare a pranzo? Stare sul divano a vedere un film? Alle 20:51 Soleil piange e alle 20:53 hai già scritto il post che neanche può leggere? O vivi collegato al GF Vip e io da moglie ti direi ‘anche meno’, oppure…”.

Sophie Codegoni tuttavia non è stata l’unica a sospettare dell’arrivo di Delia Duran al Grande Fratello Vip 6. A sospettare dell’ingresso della modella è stata infatti Jessica Selassié, che a sua volta ha fatto un attacco alla coppia. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.