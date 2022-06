1 Tensioni tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié?

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 è nata una bella amicizia tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié. L’ex tronista di Uomini e Donne e la Principessa si sono legate fin dal primo momento e col passare del tempo si è creato un rapporto di fiducia reciproca. A un tratto però come sappiamo tra le due ci sono state diversi tensioni, a causa di Alessandro Basciano. All’arrivo in casa dell’ex corteggiatore infatti Jessica ha immediatamente mostrato un interesse nei suoi confronti. Quest’ultimo tuttavia ha immediatamente ammesso di essere rimasto colpito da Sophie e tra i due come è noto è nato l’amore.

Dopo la fine del reality la Selassié e la Codegoni sono rimasti in ottimi rapporti. Tuttavia a causa dei rispettivi impegni non hanno avuto molto tempo di frequentarsi molto. Quando qualche giorno fa però proprio Sophie ha replicato per le rime a una fan di Jessica, il web si è letteralmente scatenato. Secondo le malelingue infatti tra le due ex Vippone ci sarebbe stata una lite che le avrebbe portate ad allontanarsi. Tuttavia sembrerebbe che le cose non stiano affatto così.

In questi giorni infatti Sophie Codegoni e Jessica Selassié hanno trascorso dei giorni insieme in Puglia per via di un evento di lavoro, e sui social sono trapelati alcuni video dello shooting. Sembrerebbe però che tra le due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 tutto proceda per il meglio e che dunque la loro amicizia stia proseguendo nel migliore dei modi.

Qualche giorno fa nel mentre Sophie ha svelato la sua voglia di diventare madre, e inaspettatamente a intervenire è stata la ex di Alessandro Basciano. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.