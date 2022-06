Una fan di Jessica punzecchia Sophie Codegoni che non ci sta e replica per le rime sui social. Cosa è successo

La replica di Sophie Codegoni

Alessandro Basciano, Sophie Codegoni e Jessica Selassié

Ancora attriti tra i fan di Jessica Selassié e i fan dei Basciagoni, ovvero di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Ma cosa è accaduto questa volta? L’ex tronista di Uomini e Donne è stata costretta a intervenire con una replica rivolta a una delle supporter della vincitrice del GF Vip 6. Facciamo un passo indietro e torniamo per un attimo al reality.

Ricordate quando Jessica ha manifestato interesse dopo aver visto Alessandro fare il suo ingresso nella Casa? Il ragazzo però a sua volta aveva già ammesso di essere incuriosito da Sophie Codegoni, dando così un due di picche alla Selassié. Il tutto ha provocato tensioni tra i tre inizialmente. Fino a che Jessica non ha capito di dover lasciar perdere e puntare poi Barù (ma anche in questo caso non è stata molto fortunata).

Qualche fan, però dev’essersela legata al dito e a distanza di tempo se ne torna a parlare. In questi giorni le due fazioni non mancano occasione di lanciarsi frecciatine. Stando a quanto riportato da Amedeo Venza le principesse Selassié avrebbero rifiutato l’invito per il compleanno di Alessandro Basciano, il quale a sua volta non si è presentato al compleanno organizzato dalle Selassié. Il tutto avrebbe scatenato incomprensioni anche tra fan. I supporter di Jessica hanno rammentato ai fan di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano le parole di quest’ultimo avrebbe detto a Isola Party: “I protagonisti non sempre vincono, un po’ come al Grande Fratello”. Secondo questi dunque le Selassié se la sarebbero legata al dito. Si tratta chiaramente di supposizioni tra utenti del web e non della realtà dei fatti.

Sempre su questo argomento una fan in difesa di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni avrebbe ricordato a quelli di Jessica Selassié che all’ex gieffino non interessa nulla della Princess perché innamorato e felice accanto a Sophie. Come contro risposta una delle ragazze che supporta Jessica ha postato questa foto, insinuando come in realtà tra la Selassié e Basciano ci fosse del feeling al GF Vip, con tanto di emoticon del pagliaccio…

Il post Twitter di un utente contro Alessandro e Sophie

Questo è bastato per scatenare Sophie Codegoni, la quale ha risposto così sui social: “Pagliaccia io che me lo bacio davvero o pagliaccia tu che devi creare collage e Photoshop per immaginare un momento che non avverrà mai?”. Poco dopo si è mostrata tra le storie Instagram a scambiarsi un bacio con il suo Alessandro Basciano, in risposta alla foto precedente.

La replica di Sophie Codegoni

Storia Instagram di Sophie Codegoni

Insomma il GF Vip 6 sarà anche finito, ma le dinamiche esterne continuano ancora oggi!

