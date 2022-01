1 La lite tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Tutto parte dalla puntata di venerdì sera, ovvero quando Delia Duran ha nominato Alessandro Basciano per una frase nei suoi confronti che non le era piaciuta. Lui è rimasto spiazzato perché credeva lo avesse perdonato, ma la gieffina ha ribattuto: “Perdono ma non dimentico“. Ecco perché quella stessa sera ha litigato con Sophie Codegoni non appena si è avvicinata per parlare con la moglie di Alex. Questo ciò che ha detto Sophie secondo quanto riporta anche Biccy:

Queste persone che decidono con chi io devo o non devo parlare. Neanche mia madre me lo dice. Arriva in camera e mi dice: “Sei una buffona“, gli ho detto: “Ma perché?“. “Perché parli con Delia dopo che mi ha nominato”. Prendi una posizione va, che vai da me, poi vai da Delia, poi vai da Sole. Nemmeno i bambini si comportano così. Lui mi ha messo il muso perché io ho parlato con Delia dopo che lei l’ha nominato. Poi me l’ha proprio detto. Era arrabbiatissimo e mi ha spiegato che il motivo era la mia vicinanza a Delia. Secondo lui io non dovrei stare con lei perché l’ha nominato. Ci rendiamo conto di questo ragionamento folle? Era serissimo, ha giurato su suo figlio che non vuole più avere a che fare con me. Domani lui sarà il primo che si pentirà perché ha giurato e non si può tornare indietro ad un giuramento così!

Alessandro a Sophie “MA CHE CAZZO VUOI SFIGATA FUORI DAI COGLIONI” #GFVIP pic.twitter.com/Dm4GlUqnBL — So.Cucu Alberto🎅🎄⛄️🎁💕🎶 (@ilbreano) January 23, 2022

La storia, per, non si è chiusa qui. Sabato sera, infatti, tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sarebbe scoppiato il putiferio. La gieffina, infatti, ha rivelato che durante un’accesa discussione Alessandro le avrebbe detto: “Ma che ca**o vuoi sfigata“, ripetendo quest’ultimo termine anche in presenza di Soleil, il quale lo ha ripreso e rimproverato di non dirlo più.

Sophie a un certo punto è scoppiata in uno sfogo…