Andrea Sanna | 17 Luglio 2023

Che disavventura per Sophie Codegoni. La sua macchina in panne la lascia a piedi. Lei si sfoga sui social: “Dispersa nel nulla”

Macchina in panne per Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha fatto un po’ preoccupare i fan nei giorni scorsi per essere stata protagonista di una disavventura. Insieme all’amico Amedeo Venza, che era insieme a lei, si è trovata costretta a un cambio di programma. Come mai? La macchina in cui erano a bordo, di proprietà della Bonas di Avanti un Altro, è andata in panne e non dava e ha smesso di dare segni di vita.

L’influencer si è quindi sfogata con i suoi fan sui social: “Sono dispersa nel nulla e di qui non passa nessuno. Non possiamo nemmeno chiedere aiuto al taxi”. Più che preoccupata (è parsa decisamente serena nonostante la situazione), Sophie Codegoni è parsa dispiaciuta nel ritrovarsi in quella situazione.

“Siamo rimasti bloccati nella Smart. Dovevamo andare a cena, ma questa cena non s’ha da fare. Ci siamo vestiti bene e abbiamo fatto una bella foto, speriamo di poter ripartire in qualche modo. Aiutateci“, ha detto Sophie Codegoni.

Così ha chiesto aiuto ai suoi follower su Instagram. Peccato però che nessuno sia stato in grado di darle i giusti consigli per ripartire. Purtroppo dopo aver provato alcuni dei metodi suggeriti, i due si sono arresi.

Alla fine si è scoperto che la chiave della macchina elettrica era smagnetizzata e di conseguenza non rispondeva più ai comandi, come svelato da Sophie Codegoni e Amedeo Venza.

Ora vi domanderete: com’è finita quindi? Sophie Codegoni e Amedeo Venza sono tornati a casa e hanno cenato con due cotolette e patatine surgelate, Coca Cola zero. Questo dunque ha mandato all’aria la cena in programma. “Alla fine è la compagnia che conta”, hanno sdrammatizzato entrambi.

Una disavventura quella che ha visto protagonista Sophie Codegoni che, in ogni caso, si è comunque conclusa nel migliore dei modi e in compagnia di un caro amico.