Andrea Sanna | 18 Agosto 2023

GF: indizi sull’ex di Temptation Island

La prossima edizione del Grande Fratello, o GF che dir si voglia, è sempre più vicina. L’11 settembre si apriranno le porte della Casa e conosceremo i nuovi protagonisti di un reality totalmente rivoluzionato. Tra loro potrebbe spiccare il nome di un personaggio che in passato ha partecipato a Temptation Island. O meglio: alla versione vip!

Ieri pomeriggio Amedeo Venza ha lanciato un interessante scoop sul presunto concorrente del prossimo GF. Stavolta però, sebbene non abbia svelato il nome, è stato preciso nel rivelare si tratti di un ex volto di Temptation Island. Ad aggiungere ulteriori indizi sul personaggio in questione è la sua collega Deianira Marzano che sul suo account ha dato qualche informazione in più.

Secondo quanto riferito dall’influencer campana su Instagram infatti, il volto di Temptation Island prossimo al GF avrebbe preso parte alla versione “vip” della trasmissione. E come altro spunto: “Corre veloce”.

La storia Instagram di Deianira Marzano sull’ex di Temptation Island al GF

Da qui i fan del GF e di Temptation Island hanno dato il via al toto nomi. Si pensa possa essere un volto maschile e dunque il particolare “corre veloce” potrebbe lasciar pensare a uno sportivo, oppure a qualche ex partecipante che si è mostrato particolarmente atletico. Chissà! In ogni caso sempre Deianira fa il nome di Ciro Petrone sul suo account Instagram.

Vedremo se emergeranno ulteriori notizie nelle prossime ore o settimane. Il tempo stringe e il GF sta tornando! Dunque a breve, evidentemente, spunteranno fuori coloro che effettivamente entreranno nella Casa. Ricordiamo che in queste ultime ore, oltre al misterioso ex di Temptation Island, si parla anche della possibilità di vedere Giampiero Mughini (fonte Dagospia) e Alex Schwazer (via TV Blog).

Nel corso delle settimane, in ogni caso, sono emersi tanti nomi tra chi ha confessato di essere stato contattato e chi invece ha spiegato di aver rifiutato o non voler partecipare al GF.