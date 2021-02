1 La scelta di Sophie Codegoni

Poche ore si fa è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, e inaspettatamente a sorpresa Sophie Codegoni ha fatto la sua scelta! La giovanissima tronista, dopo più di 5 mesi di percorso ha finalmente deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi. Ma chi è stata la scelta di Sophie tra Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura?

La Codegoni ha deciso di tornare a casa con Matteo, che naturalmente ha risposto di si! A svelarle quello che è accaduto in studio ci ha pensato come sempre Il Vicolo delle News, sul quale si legge:

“Entrano in studio i nuovi tronisti Giacomo, Massimiliano e ovviamente Sophie che indossa un vestito lungo dorato con paillettes e manica lunga e uno spacco sul lato, coda di cavallo alta e sandali con tacco a spillo. In studio ad assistere alla scelta ci sono Davide Donadei e Chiara Rabbi, lui indossa una maglia bianca e lei un vestitino nero. Fanno vedere i best moment di Matteo e Giorgio che indossano per l’occasione entrambi uno smoking”.

Al momento non ci sono altri aggiornamenti su quello che è accaduto, ma senza nelle prossime ore ne sapremo di più in merito. Sophie Codegoni ha dunque fatto la sua scelta, ricaduta su Matteo Ranieri. Noi di Novella 2000 facciamo tantissimi auguri a questa bellissima neo coppia, e attendiamo la messa in onda del momento.