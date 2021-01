Chi è Giorgio Di Bonaventura di Uomini e donne? Età e Instagram

Conosciamo meglio chi è Giorgio Di Bonaventura, corteggiatore di Uomini e donne: età, biografia, famiglia, lavoro, vita privata, Instagram e tutte le news.

Chi è Giorgio Di Bonaventura

Nome e cognome: Giorgio Di Bonaventura

Data di nascita: 28 agosto 1997

Luogo di nascita: Teramo

Età: 23 anni

Altezza: 1,94 m

Peso: non disponibile

Segno zodiacale: Vergine

Professione: giocatore di basket

Famiglia: figlio unico ed è molto legato ai genitori

Tatuaggi: alcuni sulle gambe, uno sul braccio e uno tra le scapole

Profilo Instagram: @_dibo_11

Giorgio Di Bonaventura età, altezza e biografia

Scopriamo qualcosa in più su chi è Giorgio Di Bonaventura, corteggiatore di Uomini e donne, attraverso la sua biografia. Giorgio è nato a Teramo il 28 agosto 1997. Ha quindi 23 anni di età ed il suo segno zodiacale è la Vergine. Per quanto riguarda la sua altezza, è alto 1,95 m, mentre non abbiamo informazioni circa il suo peso. Sul corpo ha anche alcuni tatuaggi. Di quelli visibili ne notiamo alcuni sulle gambe, uno sul braccio e uno tra le scapole.

Per quanto riguarda il lavoro, Giorgio di Uomini e donne è un giocatore di basket. All’età di 15 anni ha deciso di inseguire il suo sogno, cioè quello della pallacanestro, e si è trasferito a Torino. Qui a vent’anni è diventato il capitano della squadra PMS Moncalieri e con essa ha conquistato ottimi risultati. È arrivato a giocare fino in seria A2, per l’esattezza con il Roseto. E a 22 anni è arrivata la convocazione nell’Italia Under 23. Oggi gioca nel Rennova Teramo.

Parlando di studi, invece, Giorgio Di Bonaventura non li ha mai messi da parte. Si è diplomato e successivamente si è iscritto all’Università, laureandosi nel 2020 in Scienze della comunicazione. Lui stesso ha raccontato che per terminare gli esami è tornato a casa, dalla sua famiglia.

Conosciamo qualcosa in più della sua vita privata…

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Giorgio Di Bonaventura, sappiamo che è figlio unico e che è molto legato alla sua famiglia. I suoi genitori sono il suo pilastro, poiché tanto di quello che è lo deve proprio a loro. Dice che suo padre è più razionale, mentre sua madre è più impulsiva, lui quindi è la perfetta sintesi di questi due aspetti.

Nella vita Giorgio di Uomini e donne si è sempre rimboccato le maniche. E il suo abbandonare casa per andare a Torino a soli 15 anni per inseguire il suo sogno ne è la dimostrazione. Dice di essere molto orgoglioso di ciò che è e ciò che fa. Ha una grande passione per la musica che ha ereditato da suo padre.

Parlando della sua vita sentimentale, invece, non sappiamo quante relazioni Giorgio ha avuto prima del suo arrivo a Uomini e donne e con chi. Ha comunque detto che donna vuole al suo fianco. Cerca “una donna che sappia imporsi e che, se pensa che una cosa sia giusta, sappia difendere le sue idee nel modo più incisivo possibile, senza arroganza ma restando convincente”.

Scopriamo adesso dove seguirlo sui social…

Dove seguire Giorgio Di Bonaventura: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Giorgio Di Bonaventura, è possibile seguirlo sui social network? La risposta è ovviamente sì e il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram che vanta oltre 10 mila follower.

Sul suo account troviamo tantissimi scatti di lui che gioca a basket, che è tutto il suo mondo. Non mancano le foto con i suoi amici, al mare e in generale di vita quotidiana.

Ma vediamo adesso la sua esperienza a Uomini e donne…

Giorgio Di Bonaventura a Uomini e donne

Per la stagione 2020/2021 di Uomini e donne Giorgio Di Bonaventura ha partecipato in veste di corteggiatore con sul trono Davide Donadei, Gianluca De Matteis, Jessica Antonini e Sophie Codegoni. È arrivato quando di donne era rimasta solo Sophie ed è sceso proprio per lei. Questo è ciò che ha dichiarato al magazine del programma sulla scelta di partecipare:

Credo che questo programma sia una grande opportunità per conoscere una persona, nelle fasi iniziali, nel modo più completo possibile. Qui hai il privilegio di poter frequentare una persona e osservare le sue reazioni davanti a un pubblico: ciascuno di noi è messo alla prova in un contesto particolare, dove si può capire se l’altro è davvero sicuro di se stesso. Io cerco una persona con una forte personalità, proprio come me, e questo contesto mi dà la misura per testarlo. E poi, il fatto di potersi conoscere all’interno di uno studio fa sì che escano più facilmente le verità e si scoprano le bugie. A un certo punto, le maschere devono cadere per forza.

Quello che cerca e vuole in una donna, Giorgio lo ha trovato in Sophie, anche se deve capire se la sua idea di carattere forte corrisponde alla stessa della tronista.

Vediamo quindi il suo percorso nel programma…

Il percorso di Giorgio Di Bonaventura a Uomini e donne

Giorgio Di Bonaventura è arrivato a Uomini e donne quando il percorso di Sophie era già iniziato da un po’ e soprattutto era ben avviato con Antonio Borza e Matteo Ranieri. Ma questo non lo ha fatto partire svantaggiato, perché il suo carattere ha conquistato molto la tronista.

Giorgio si è trovato subito a scontrarsi con Antonio, specialmente per i modi troppo bruschi del rivale. E una volta che Sophie lo ha eliminato, Giorgio è rimasto nel programma insieme a Matteo. Proprio loro due, quindi, hanno continuato l’esperienza arrivando alla fine e facendo capire alla tronista che la sua scelta è proprio tra loro.

Il percorso di Giorgio Di Bonaventura a Uomini e donne è sempre andato a crescere fino ad arrivare al primo vero bacio che la tronista ha dato proprio a lui. Ma è proprio con questo evento che poi è scattato il litigio. A causa di una mancata reazione da parte di Giorgio, Sophie ha avuto molto da ridire e i due hanno litigato aspramente tanto che lui ha deciso di lasciare lo studio.

