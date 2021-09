1 Ecco con chi è sicura di scontrarsi Sophie

Tra lunedì 13 e venerdì 17 settembre i concorrenti del GF Vip 6 varcheranno finalmente la Porta Rossa della Casa di Cinecittà. Come ormai annunciato in questi giorni tra i vipponi in gara c’è anche Sophie Codegoni. L’ex tronista di Uomini e Donne pare sia piuttosto carica, come già confessato nelle scorse settimane a Chi:

“Non vedo l’ora di entrare in Casa. Con gli uomini sono sfigata ma se là trovo l’amore lo prendo al volo”.

Ha detto a caldo. Sophie successivamente sempre alla medesima rivista ha raccontato le sue emozioni prima dell’avvio della trasmissione e ha ammesso che non vede l’ora di conoscere Katia Ricciarelli. Pare sia curiosa di approcciarsi a lei, perché la vede un po’ come una mamma. Almeno questa è la prima sensazione. Non si può dire lo stesso, invece, per quanto riguarda Soleil Sorge.

Secondo Sophie Codegoni loro si troveranno presto a scontrarsi. Ma leggiamo le sue parole a riguardo raccolte gentimente da Isa & Chia:

«Sono curiosa di conoscere la Ricciarelli: la vedo sicuramente come una figura materna all’interno della Casa. Non so ancora dire, però, con chi andrò o non andrò d’accordo: vado tanto a pelle e sensazioni. Forse tra i tanti nomi che ho letto, Soleil è la concorrente con cui mi scontrerò di più: siamo entrambe molto dirette, ma troppo diverse».

Ha raccontato Sophie Codegoni al settimanale. Forse la prima impressione che ha di Soleil può essere sbagliata, chissà. E magari invece diventeranno buone amiche. Chi può dirlo? Attendiamo l’inizio del GF Vip 6 per scoprire se la previsione della Codegoni si rivelerà o meno quella giusta.

Ma non è tutto, perché proprio Sophie ha parlato anche a TV Sorrisi e Canzoni e ha rivelato con chi invece sarebbe andata d’accordo tra i vipponi della scorsa edizione e cosa si aspetta da questa nuova avventura…