1 Patrizia Pellegrino smascherata da Sophie Codegoni

Pochi giorni fa Alessandro Basciano si è inchinato davanti a Sophie Codegoni sul red carpet. In molti pensavano si trattasse di una proposta di matrimonio. L’anello, però, ha un significato diverso. Si tratta, infatti, di un anello di fidanzamento. Certo, sempre un passo più vicini alle nozze ma non sono ancora a quel punto con la loro storia d’amore. Fatto sta che in molti sul web, soprattutto personaggi famosi, hanno molto criticato questa scelta. Possiamo, per esempio, citare Patrizia Pellegrino. L’ex gieffina, infatti, è stata smascherata in qualche modo da Sophie.

Come possiamo vedere cliccando QUI in un primo momento Patrizia ha fatto i suoi complimenti alla coppia: “Evviva l’amore“. In seguito, però, un commento del tutto diverso è stato trovato sotto un post che afferma: “Vi auguro che il vostro matrimonio (se ce ne sarà uno) duri quanto un gatto in tangenziale o meglio, la durata di un red carpet. Con affetto“. La Pellegrino, in questo caso, ha cambiato atteggiamento: “Sì, vabbè, davanti al red carpet che show“.

Ecco, perciò, che è arrivata Sophie Codegoni. Accorgendosi di tale comportamento l’ex gieffina l’ha ripresa: “Evviva la coerenza! Con tutto il dovuto rispetto, Patrizia“. In seguito, poi, ha continuato:

Ma infatti nessuno giudica il fatto che tu e tutto il mondo possiate trovare questa cosa stramba, fuori luogo, esagerata, organizzata, ecc… Ognuno ha il diritto di pensare quello che vuole! Il problema emerge nel momento in cui commenti sotto un post di una cattiveria atroce, dando ragione a quella persona. Dicendo che facciamo show per poi venire sotto al mio post dicendo: “Evviva l’amore”. Quindi Patrizia, ti dico solo… Pensa quello che vuoi ma rimani coerente su quello che è il tuo pensiero. Con questo ti saluto. Evviva l’amore!

