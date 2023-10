NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Ottobre 2023

Amici 23

Spacehippiez lascia Amici 23

Un’emozione dietro l’altra oggi ad Amici 23. Dopo le gare di ballo e di canto infatti è accaduto qualcosa di inaspettato. Anna Pettinelli ha richiesto una sfida immediata, dopo aver visto ai casting un cantante che l’ha particolarmente colpito. La prof così ha deciso di far scontrare Samuspina con Spacehippiez, allievo di Lorella Cuccarini.

I due artisti si sono così affrontati sui rispettivi inediti e poco dopo è arrivato il verdetto del giudice. Inaspettatamente Spacehippiez ha perso la sfida immediata ed è così stato eliminato da Amici 23. Non è mancata la reazione stupita non solo del pubblico, ma anche del resto dei ragazzi, che prontamente sono corsi ad abbracciare in lacrime il cantante. Anche Lorella Cuccarini, che in queste settimane ha seguito Spacehippiez, ha voluto spendere qualche parola per il suo allievo e ha così affermato:

“Non sono assolutamente d’accordo, ma i giudici sono giudici. Trovo che lui sia molto fresco, molto giovane e molto nuovo e spero che questo sia solo l’inizio”.

Spacehippiez è dunque il primo eliminato di Amici 23, mentre Samuspina diventa a tutti gli effetti un concorrente del talent show di Maria De Filippi. Ma cosa accadrà nel corso delle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.