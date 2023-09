Sossio Aruta è un fiume in piena contro Ida Platano: “Falsa, costruita”, poi ne ha anche per Armando

NEWS

Debora Parigi | 11 Settembre 2023

Uomini e donne

Senza freni Sossio Aruta contro alcuni protagonisti di Uomini e donne

Ci ricordiamo molto bene di Sossio Aruta, ex cavaliere di Uomini e donne uscito dal programma con Ursula Bennardo e che con lei ha avuto una figlia, Bianca, nata nel 2019. Insieme avevano partecipato anche a Temptation Island e poi lui aveva preso parte anche al Grande Fratello. Nonostante la relazione abbia sempre alti e bassi, i due stanno ancora insieme e lui oggi allena la Virtus di Taranto, squadra giovanile della città. Ma sogna sempre la TV e vorrebbe tanto partecipare all’Isola dei famosi. “Sarebbe una sfida con me stesso: sia fisica che mentale in una situazione proibitiva mai vissuta prima d’ora”, ha rivelato a Lollo Magazine.

E sempre con Lorenzo Pugnaloni, nel corso dell’intervista, ha parlato ovviamente di Uomini e donne. Ma non solo di se stesso, anche di alcuni ex o attuali protagonisiti spesso molto discussi e con i quali ha comunque condiviso dei momenti all’interno dello studio. A tal proposito, gli è stato chiesto cosa ne pensasse di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, dato che sono una coppia su cui tanti non credevano, proprio come lui e Ursula. Ma l’ex cavaliere ci è andato abbastanza pesante con la parrucchiera di Brescia:

“Alessandro non lo conosco, non lo giudico. Ida e una persona falsa e costruita, rappresenta la donna di cui non mi fiderei mai nella vita. La sua amicizia con Gemma è solo per convenienza, è calcolatrice e furba. Purtroppo, queste sono le persone che vanno avanti nel mondo della tv, del calcio, ovunque”.

Ma non finisce qui perché Sossio Aruta ha avuto da ridire anche su Armando, visto che le anticipazioni hanno parlato di una sua assenza insieme a quella di Riccardo. E dei due lui ha detto: “Riguardo Riccardo mi dispiace tantissimo, è diventato un mio amico e poteva avere un’altra possibilità. Armando era ora che rimanesse a casa. Lui rappresenta quella parte di partecipanti che hanno pensato solo alla visibilità e mai a trovare l’amore. In più i suoi modi nei confronti delle donne, e non solo, hanno superato il limite della decenza”.

Infine c’è stato anche un commento sul ritorno di Barbara De Santi. Secondo le anticipazioni, infatti, la dama siederà di nuovo nel parterre. E anche su di lei Sossio non è stato magnanimo. “Barbara la conosco bene, non troverà mai l’amore. E quindi sarà un’altra perdita di tempo per il programma. Lei per il trash va più che bene”, ha sentenziato l’ex cavaliere.