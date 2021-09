1 Parla Sossio Aruta

Sono ormai passati anni da quando Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno dato ufficialmente il via alla loro storia d’amore. Tra alti e bassi i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno affrontato non poche difficoltà, tuttavia era sembrato che tutto stesse procedendo a meraviglia tra i due nell’ultimo periodo. Solo due anni fa la coppia infatti ha dato alla luce una bellissima bambina, Bianca, che ha coronato il sogno d’amore di Sossio e Ursula. Ciò nonostante alcune ore fa è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Con un lunghissimo post sui social infatti il calciatore ha annunciato la fine della sua storia d’amore e la rottura con la Bennardo, lasciando il web senza parole, che inizialmente ha ipotizzato si trattasse di uno scherzo.

Tuttavia le dichiarazioni di Sossio Aruta, che ha utilizzato il termine “game over” per annunciare la fine della relazione, hanno scatenato l’ira del web. A quel punto l’ex gieffino è stato sommerso dalle critiche ed è così stato costretto a eliminare il suo post. Adesso però Sossio ha deciso di intervenire nuovamente su Instagram, spiegando il perché dei suoi comportamenti e quello che è accaduto. Ecco le dichiarazioni dell’ex Cavaliere di Uomini e Donne:

“Come si dice, quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare. In questo caso non sto giocando. Ma ci metto la faccia come sempre, perché sono una persona pulita, sincera e soprattutto vera. Ho eliminato il post semplicemente perché ho sbagliato. Ho fatto uno scivolone scrivendo Game Over. Certamente non volevo paragonare la mia storia d’amore con la mia compagna Ursula e mia figlia Bianca a un gioco. Ho sbagliato. Sbagliare è umano, infatti ho eliminato il post”.

Ma non solo. Proseguendo infatti Sossio Aruta svela anche perché ha deciso di rendere pubblica la notizia della fine della sua storia. In più ha anche ammesso di non escludere un ritorno di fiamma con Ursula Bennardo. Andiamo dunque a leggere le sue dichiarazioni.