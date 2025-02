A Sanremo fuori dal Festival abbiamo visto Sossio Aruta, ex di Uomini e donne, in compagnia di una misteriosa donna

Nuova compagna per Sossio Aruta, ex protagonista di Uomini e donne e Temptation Island? Abbiamo avvistato l’ex cavaliere in quel di Sanremo in occasione del Festival 2025 in compagnia di una donna misteriosa. Dopo la rottura con Ursula Bernardo (madre della sua ultima figlia), Sossio potrebbe aver ritrovato l’amore. Ecco il video.

Il video esclusivo di Sossio Aruta con una donna misteriosa a Sanremo

Ci ricordiamo tutti e molto bene di Sossio Aruta, ex protagonista di Uomini e donne e poi anche di Temptation Island. Le sue storie nel dating show di Maria De Filippi hanno sempre fatto molto chiacchierare avendo avuto molti flirt nel parterre. Fino a quando non trovò l’amore con Ursula Bernardo. I due parteciparono anche insieme a Temptation Island Vip (l’edizione con Valeria Marini).

Un grande amore, la nascita di una figlia (Bianca) e il pensiero che entrambi potessero vivere felici insieme per sempre. Poi ci fu un momento di crisi e poi il perdono fino a una nuova rottura, quella definitiva. E con quella tante furono le accuse reciproche che si lanciarano a distanza e anche a mezzo social, mettendo in mezzo anche la piccola Bianca.

LEGGI ANCHE: A Uomini e donne Maria De Filippi fa una forte ramanzina ai suoi opinionisti

Ma adesso Sossio Aruta potrebbe aver ritrovato l’amore. E noi abbiamo in esclusiva le immagini della sua presunta nuova compagna. Abbiamo infatti pizzicato l’ex cavaliere e questa donna misteriosa in quel di Sanremo in occasione del Festival della canzone italiana 2025. Curiosi di vederli? Ecco il video in esclusiva qui sotto:

Sossio a Sanremo con una donna misteriosa pic.twitter.com/ugHA9dqAaL — Novella2000 Archive (@disagio_tv) February 12, 2025

Come detto, non abbiamo certezze se la donna sia o meno la nuova compagna di Sossio Aruta, anche perché dal video non ci sono baci o atteggiamenti simili. Però pensiamo che possa essere un nuovo amore per l’ex protagonista di Uomini e donne.