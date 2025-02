Furia mariana inaspettata oggi a Uomini e donne. Durante il trono di Francesca, infatti, è partita una discussione e Maria De Filippi ha avuto un acceso scambio di opinioni con Gianni Sperti e Tina Cipollari. La conduttrice e gli opinionisti avevano due pensieri completamente diversi sulla tronista e il suo corteggiatore Gianmarco.

L’accesa discussione tra Maria De Filippi e Gianni Sperti a Uomini e donne

Questo pomeriggio c’è stata una nuova puntata di Uomini e donne che è stata il continuo di quella di ieri. Verso la fine si è affrontato per un attimo il trono di Francesca che ha espresso forti perplessità sul suo corteggiatore Gianmarco. La tronista, infatti, pensa che lui non sia completamente sincero partendo dal fatto che aveva fatto il provino per essere tronista. Questo lo collega al suo atteggiamento di mettere sempre in dubbio l’interesse di lei. A questo punto il corteggiatore si è arrabbiato e se n’è andato.

Quanto avvenuto ha fatto iniziare in studio un dibattito su tutta la situazione e ci sono stati degli schieramenti. In particolare Gianni Sperti ha difeso Gianmarco trovando le sue reazioni normali essendo convinto di non essere la scelta ed è sempre criticato da Francesca. Maria De Filippi, invece, ha difeso la tronista. E ha portato come esempio tutte le dimostrazioni che lei gli ha dato e i dubbi che invece ha mosso verso Gianluca (l’altro corteggiatore).

Questa discussione, però, è arrivata a toni un po’ più alti tanto che la padrona di casa alla fine si è arrabbiata con entrambi gli opinionisti e in particolare con Sperti. “Dovete essere obiettivi”, ha detto la conduttrice che ha aggiunto che da quando Gianluca è arrivato a Uomini e donne lei si è ritrovata ogni giorno a doverlo difendere dagli attacchi degli opinionisti.

Gianluca è arrivato nel dating show da alcune settimane per volere di Francesca. E da subito è stato preso di mira perché amico di Alessandro Basciano e perché ha fatto il Grande Fratello. Quindi è stato accusato di essere in cerca di notorietà e non di avere davvero un interesse nei confronti della tronista.