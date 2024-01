Sputano materassi in varie città italiane: c’entra Mahmood (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Gennaio 2024

In queste ore in giro per l’Italia sono comparsi dei materassi con scritte sopra delle frasi e il nome di Mahmood. Il web ipotizza che si possa trattare della promozione per il nuovo album.

In arrivo il nuovo album di Mahmood?

Lo scorso novembre Mahmood ha rilasciato il nuovo singolo “Cocktail d’amore” che ha ottenuto un grande successo. A dicembre, invece, è stato rivelato che prenderà parte al prossimo Festival di Sanremo con la canzone “Tuta Gold“. Al momento non sappiamo di che cosa parlerà il testo, lo scopriremo solo tra qualche settimana, ma si pensa che si tornerà a raccontare del rapporto con il padre. Tutto ciò deriva dal seguente verso:

“Mi hanno fatto bene le offese, quando fuori dalle medie le ho prese e ho pianto. Dicevi ritornatene al tuo paese, lo sai che non porto rancore, anche se papà mi richiederà di cambiare cognome“.

Nel frattempo sui social di parla di lui per qualcosa che è capitato nella giornata di oggi. Nelle città di Roma, Milano e Napoli sono apparsi dei materassi con sopra alcune frasi, il suo nome e una data. Queste scritte si pensa che riguardino le prossime canzoni in uscita, questo perché il tutto sarebbe la promozione del suo nuovissimo progetto.

La data che abbiamo menzionato poc’anzi è quella di lunedì 22 gennaio 2024. L’ipotesi dei fan è quella che proprio in quella giornata Mahmood annuncerà un album, un singolo oppure entrambi. Sicuramente anche la sua partecipazione al Festival di Sanremo potrebbe voler dire che ha in cantiere un disco che verrò rilasciato pochi giorni dopo la fine della kermesse musicale.

Al momento il cantante non ha ancora commentato e di conseguenza dovremo attendere la fine del weekend per scoprire quali sorprese ci riserverà. Secondo voi che cosa succederà? Vi terremo aggiornati in caso di news.