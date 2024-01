Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Gennaio 2024

Grande Fratello

A quanto pare Fiordaliso ha mentito sul bacio tra Greta Rossetti e Vittorio Menozzi perché voleva fare uno scherzo. Purtroppo, però, Beatrice Luzzi si è arrabbiata.

Beatrice Luzzi si arrabbia con Fiordaliso

Questo pomeriggio Fiordaliso ha affermato che Greta Rossetti le ha parlato per raccontarle di un bacio scattato con Vittorio Menozzi in sauna ieri sera. La cantante lo ha riferito a Sergio, Stefano e Beatrice Luzzi, poi ha chiesto se avevano sentito questa notizia circolare per la Casa, ma l’attrice ha detto di no:

“Davvero? Che tipo di bacio? Chi te l’ha detto? Quando erano da soli o con altre persone? Hai capito… Vittorio questa notte è venuto a farmi tante storie, ma non me l’ha detto questo piccolo dettaglio”.

Sul web la voce ha cominciato a girare e tutti si stavano chiedendo se esistesse il video. Ebbene, la risposta è no perché si trattava di uno scherzo che Fiordaliso ha voluto fare a Sergio, il quale sarebbe attratto da Greta. Ha quindi voluto fargli credere di aver perso la sua occasione.

Quando però Beatrice Luzzi ha scoperto che si trattava di una bugia si è abbastanza arrabbiata con l’amica. L’ha accusata di diffondere una fake news che avrebbe potuto creare un polverone in casa ma soprattutto sui social: “Lo fai al pubblico, eh. Tu l’ha detto a loro, non ti guardano tutti h24. Fiorda, non si fa“.

Beatrice incazzata con Fiordaliso perché ha fatto credere a Sergio che Greta e Vittorio si sono baciati ! Ma alla fine la gelosa è Bea. Bea sta sbagliando. Troppo possessiva 😱 #grandefratello #vittoriners #vittosetti #luzzers #sergetti pic.twitter.com/EM5QDu7Efu — Gioie zuccarate (@cleoliv24) January 19, 2024

Fiordaliso si è difesa affermando di averne parlato anche con il pubblico in mattinata, ma l’attrice non è d’accordo sui modi in cui è stata gestita la situazione. Poi la cantante ha aggiunto di aver fatto l’occhiolino sia a Stefano sia a lei, ma Beatrice nega di averlo visto: “A me non l’ha fatto, eravamo di lato“. Se n’è andata molto infastidita e tutto ciò potrebbe causare degli attriti nei prossimi giorni.