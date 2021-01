1 Lo staff di Stefania Orlando ha pubblicato una vecchia intervista fatta a Verissimo dopo che Andrea Roncato a parlato a Live – Non è la d’Urso

Nella puntata di Live – non è la d’Urso, andata in onda nella serata di domenica 17 gennaio 2021, abbiamo visto tra gli ospiti Andrea Roncato, ex marito della Orlando. Lei attualmente si trova all’interno della casa del Grande Fratello Vip e, qualsiasi cosa accada, non può rispondere direttamente alle cose che vengono dette su di lei. Per tale ragione, dopo l’ospitata dell’attore, lo staff di Stefania Orlando ha pubblicato una vecchia intervista fatta a Verissimo.

Prima, però, di arrivare a questo punto, facciamo un breve riassunto per capire come ci siamo arrivati. Nell’appuntamento del programma della d’Urso, infatti, si è parlato della fine del matrimonio tra Roncato e la showgirl. A parlare, ovviamente, è stato lui, il quale sembrerebbe aver dato la maggior parte della colpa alla ex consorte. Ecco, infatti, quanto ha dichiarato:

Due anni è durato il matrimonio, poi ha preso e se n’è andata. Io avendo le spalle larghe ho sempre fatto finta di niente. Ho sempre fatto il superiore a questa cosa. Anche se alla fine poteva anche bruciarmi questa storia. Mi ha lasciato lei certo. Dice per dei problemi? Certo che c’erano dei problemi, perché lei aveva un altro, quindi un grosso problema. Vabbè, però fa niente.

Prima che lo staff di Stefania Orlando prendesse dei provvedimenti pubblicando una vecchia intervista a Verissimo, Andrea Roncato ha anche raccontato perché lei sarebbe andata via di casa all’epoca. Ha, quindi, rivelato che avrebbe avuto un altro uomo:

Aveva un altro lei, non c’è niente di male dai. Uno si può innamorare di un altro. Stefania è stata con questo qualche anno. Comunque è vero che non sono stato un bravo marito, quindi questo l’avrà spinta. Diciamo che è andata via di casa a vivere con un altro, ma forse aveva ragione, non ero il marito giusto. Non sono uno che addossa le colpe alle altri, ho le spalle larghe e mi prendo la responsabilità

Scopriamo, ora, la versione della storia raccontata tempo fa da Stefania Orlando e che il suo staff ha voluto ricondividere su Instagram.