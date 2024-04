NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Aprile 2024

Grande Fratello

Nel corso di una diretta social, Vittorio Menozzi e Federico Massaro annunciano che a breve andranno a convivere.

Vittorio Menozzi vivrà con Federico Massaro

Sono ormai trascorsi alcuni giorni da quando si è concluso il Grande Fratello e poco a poco gli ormai ex concorrenti del reality show di Canale 5 sono tornati alle loro vite di sempre. Dopo la fine del programma alcuni protagonisti dell’ultima edizione hanno iniziato a frequentarsi assiduamente e tra questi ci sono anche Vittorio Menozzi e Federico Massaro. Chi ha seguito la trasmissione sa bene che all’interno della casa tra i modelli è nata fin dal primo momento un’amicizia speciale che li ha uniti per tutto il loro percorso. Da qualche giorno così i due si sono ritrovati e hanno iniziato anche a mostrarsi insieme sui social. Ma non è finita qui. Inaspettatamente infatti queste ore è arrivata una notizia che sta già facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Solo ieri sera Vittorio Menozzi e Federico Massaro hanno tenuto una diretta social, durante la quale hanno parlato di diversi argomenti. A un tratto però proprio Massaro ha lanciato una bomba. Federico ha infatti annunciato che lui e Vittorio a breve andranno a convivere. Menozzi, dovendo affrontare dei lavori di ristrutturazione a casa sua, si appoggerà dunque momentaneamente dal suo amico, che entusiasta ha affermato:

“Novità: ve la spoileriamo proprio pesante. Vittorio verrà a vivere da me per un po’”.

Fefe spoilera che Vitto andrà a vivere da lui per un periodo #vittoriners pic.twitter.com/eg5qyO4PUU — ➤ estanca (@violasanti1991) April 1, 2024

A breve dunque Vittorio Menozzi e Federico Massaro andranno a convivere e di certo ne vedremo di belle. Nel corso di questi mesi i due ex protagonisti del Grande Fratello sono stati tra i concorrenti più amati e di certo sono stati in molti a sostenerli. Ma cosa accadrà quando Vittorio e Federico inizieranno a vivere insieme? Non resta che attendere per scoprirlo.