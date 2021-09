Star in the Star, il nuovo programma di Ilary Blasi finisce in Vigilanza Rai

1 Star in the Star è già un caso

Mancano pochissimi giorni al debutto del nuovo programma di Ilary Blasi, Star in the Star, che come sappiamo andrà in onda su Canale 5 in prima serata. Tuttavia in questi giorni la trasmissione è diventata già un caso mediatico. Come hanno fatto presente i nostri amici di TvBlog infatti, secondo i più maliziosi del web il programma avrebbe dei tratti somiglianti a due programmi Rai: Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato. A quel punto sul web è partita una vera e propria polemica, che ha diviso gli utenti.

Adesso come se non bastasse a intervenire è Michele Anzaldi, che come in molti sapranno fa parte della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il deputato ha così fatto sapere con un post sui social di aver presentato un’interrogazione in commissione di Vigilanza Rai, proprio per far chiarezza sulla situazione.

Naturalmente al momento è ancora presto per dar peso alle polemiche del web su Star in the Star. Il nuovo programma di Ilary Blasi infatti partirà solo giovedì 16 settembre 2021, e al momento non è ancora ben chiaro come sarà strutturata la trasmissione e se possano o meno esserci delle reali e significative analogie con le trasmissioni citate.

Nel mentre proprio la conduttrice, nel corso di un’intervista per Tv Sorrisi & Canzoni ha dato delle prime anticipazioni su questo nuovo show, che senza dubbio sarà un successo assicurato. Andiamo a rileggere le dichiarazioni di Ilary, che dopo il grande successo de L’Isola dei Famosi è pronta a rimettersi in gioco con questa nuova esperienza.