Siete curiosi di scoprire tutto per quanto riguarda il nuovo game show e talent di Amadeus intitolato Starstruck? Ecco ogni informazione su quando inizia, concorrenti, giuria e streaming.

Quando inizia?

Quando inizia Starstruck con Amadeus sul NOVE? Al momento non abbiamo una data di uscita ben definita ma la programmazione pare sia fissata per il mese di maggio.

A riportarlo ci ha pensato Laura Carafoli nel corso di un’intervista con Il Messaggero. L’orario dovrebbe essere quello della prima serata, ovvero le 21:30 circa e il format dovrebbe prendere ispirazione dall’omonima trasmissione andata in onda nel Regno Unito per due stagioni.

Starstruck con Amadeus cast e concorrenti

Per quanto riguarda i concorrenti di Starstruck con Amadeus sappiamo che si tratta di persone comuni convinte di avere una voce molto simile a quella di un cantante famoso.

Il talent, infatti, si basa su una competizione tra tre concorrenti che si esibiscono sulle note del medesimo brano. Non si tratta solo di sapere cantare le cover, ma di una vera e propria imitazione sulla falsa riga di Tale e Quale Show.

Alla fine, solo uno di loro vincerà e si aggiudicherà il titolo di vincitore. Banijay Italia sembra aver aperto i casting per questo programma, essendo alla ricerca di persone che abbiano la voce di una cantante noto.

Giuria

All’interno del talent con Amadeus ci sarà anche una giuria che sarà presente per valutare la performance dei concorrenti.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, alla fine di febbraio 2025, non abbiamo ancora nessuna news in merito alle loro identità.

Il conduttore potrebbe scegliere dei personaggi famosi che hanno dedicato la loro vita al canto. Staremo a vedere e aggiorneremo il contributo non appena ne sapremo di più.

Quante puntate ha?

Ma quante puntate ha il game show Starstruck con Amadeus? Al momento sappiamo solo, come detto poc’anzi, che dovrebbe partire nel mese di maggio.

Andrà in onda una volta alla settimana ma ancora non abbiamo una data precisa che riveli quando finisce. Vi terremo aggiornati non appena avremo maggiori informazioni in merito.

Starstruck con Amadeus in streaming

Il nuovo programma di Amadeus, Starstruck, può essere recuperato in streaming sul sito ufficiale del NOVE ma non solo. Siccome l’emittente fa parte del gruppo Discovery, infatti, sarà possibile vedere le puntate anche sulla piattaforma dedicata.

Stiamo ovviamente parlando di Discovery Plus, un servizio in abbonamento che offre diversi piani. Si parte da quello che offre Intrattenimento (con pubblicità) a 2,89 euro al mese oppure 28,90 euro all’anno.

Si passa, quindi, all’offerta per l’Intrattenimento (senza pubblicità) a 5,49 euro al mese o 54,90 euro all’anno. Concludiamo con Intrattenimento e Sport a 7,99 euro al mese o 69,90 euro all’anno.