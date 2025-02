Ieri pomeriggio, nel corso della nuova puntata di Verissimo, Pamela Petrarolo ha spiegato perché ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello. Ecco il vero motivo.

La spiegazione di Pamela Petrarolo

Tra i tanti ospiti che Silvia Toffanin ha intervistato ieri pomeriggio a Verissimo abbiamo visto anche Pamela Petrarolo. L’ex volto di Non è la Rai, fino a poco tempo fa, è stato uno dei protagonisti della corrente edizione del Grande Fratello. In un primo momento, infatti, ha preso parte al gioco insieme ad altre due sue colleghe anche se poi sono state trattate come concorrenti singole.

A un certo punto, la Petrarolo ha dovuto lasciare la casa per motivi famigliari ma non ha mai rivelato nulla di più concreto in merito. Tutto sembrava essersi risolto perché, nel giro di una settimana circa, è tornata nel reality ma in realtà si è ritrovata a dover lasciare definitivamente il programma di lì a poco.

A Verissimo, ieri pomeriggio, Pamela Petrarolo ha spiegato la reale ragione che l’ha spinta a tale scelta. Il motivo sta nel fatto che il padre non sta molto bene e si trova in ospedale:

“Il mio papà è il motivo per cui ho dovuto abbandonare il Grande Fratello. Non ho rivelato nulla in casa perché non volevo che i ragazzi si buttassero giù per me. […]

Il mio compagno è venuto a prendermi perché ci eravamo fatti la promessa che se fosse successo qualcosa a mio papà mi sarebbe dovuto venire a prendere subito. Adesso è ancora in ospedale. Lui è molto forte, ne ha passate tante e devo dire che è un grande esempio di forza e coraggio. Ho preso da lui, assolutamente”.

Ecco il vero motivo per cui Pamela Petrarolo è uscita dal Grande Fratello di sua spontanea volontà. Anche noi di Novella 2000 periamo che il padre possa riprendersi il più presto possibile e gli facciamo un grosso in bocca al lupo.