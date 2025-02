Chi potrebbe vincere l’Eurovision 2025? Ecco la possibile posizione in classifica di Lucio Corsi secondo gli scommettitori

Come sono cambiate le previsioni degli scommettitori nel momento in cui Lucio Corsi ha accettato di partecipare all’Eurovision Song Contest 2025? Tutto quello che sappiamo.

Lucio Corsi vincerà l’Eurovision 2025?

Olly ha vinto il Festival di Sanremo 2025 e di conseguenza avrebbe avuto l’opportunità di partecipare all’Eurovision Song Contest 2025. Nella giornata di ieri, dopo una riflessione lunga una settimana, ha deciso di proseguire il suo percorso cedendo il posto al secondo classificato.

“[…] Ho deciso dunque di rinunciare all’opportunità di partecipare all’Eurovision Song Contest, con la consapevolezza che sia una di quelle cose che ti capitano forse una sola volta nella vita. Ringrazio chi mi ha votato e mi ha dato la possibilità di avere questo privilegio […]”.

Lucio Corsi, il cantante che ha guadagnato la medaglia d’argento alla fine della kermesse, ha accettato l’invito e per questo motivo lo vedremo sul palco dell’Eurovision 2025. Ma come cambiano le previsioni degli scommettitori dopo tale colpo di scena?

Il sito Biccy ha preso in esame la classifica provvisoria dei bookmakers, i quali credono che Lucio Corsi potrebbe piazzarsi al dodicesimo posto con il 3% di possibilità di vittoria. Nella top 3, invece, troviamo al primo posto la Svezia (ancora senza rappresentante), la Finlandia con Erika Vikman e la Francia con Louane.

Ovviamente è ancora troppo presto per capire quanto potrebbero essere veritiere tali previsioni. Alcuni Paesi, infatti, sono ancora senza un cantante che li rappresenti e quindi i giochi sono ancora aperti. Nel caso in cui dovesse cambiare qualcosa, mano a mano che ci avvicineremo a maggio, vi terremo informati come al solito.

Ovviamente, tutti noi facciamo un enorme in bocca al lupo a Lucio Corsi augurandoci che riesca a raggiungere il primo posto!