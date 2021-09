Stefania Orlando è Lady Gaga, ma Malgioglio la critica – VIDEO

Stefania Orlando nella prima puntata di Tale e quale show

Partita la nuova edizione di Tale e quale show. Il programma ogni anno riscuote un grandissimo successo e quest’anno Carlo Conti ha scelto un grandissimo cast. Nei giudici ad esempio troviamo la novità Cristiano Malgioglio, che attira sempre molto pubblico. Tra i concorrenti, invece, volti più o meno noti e grandi sorprese. Tra loro c’è anche Stefania Orlando.

Dopo essere uscita dalla scorsa edizione del Grande Fratello Vip (in cui ha vinto Tommaso Zorzi), la conduttrice televisiva ha conquistato tantissimo il pubblico ed ha decisamente aumentato il suo seguito. Ora si è buttata in una nuova esperienza e i suoi fan non vedevano l’ora di vederla in azione.

Così nella prima puntata di Tale e quale show, Stefania Orlando ha dovuto interpretare (nell’aspetto, nella voce e nei gesti) Lady Gaga. Nel dettaglio ha cantanto Million Reasons con il completo rosa e il cappello abbinato, con anche la chitarra. Ecco quindi la sua esibizione:

Che ve ne pare? Vi è piaciuta? La giuria è rimasta molto felice di questa performance, però secondo Cristiano Malgioglio, ha avuto alcune stonature. Ma il motivo è perché la canzone era davvero difficile. Il pubblico non era d’accordo con lui.

