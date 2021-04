Questa sera ha avuto inizio un nuovo appuntamento de L’Isola dei Famosi e le discussioni si sono aperte. Non tanto tra naufraghi quanto tra una concorrente e l’opinionista Tommaso Zorzi. Da fuori, inoltre, è intervenuta Stefania Orlando, la quale ha lanciato una frecciatina a Elisa Isoardi correndo, quindi, in soccorso al suo caro amico. Ma cosa è accaduto? Scopriamolo insieme.

Il tutto è cominciato perché il programma ha mostrato delle clip in cui i partecipanti discutevano animatamente e si attaccavano l’un l’altro. Quando, poi, Ilary ne ha parlato in studio nel corso della diretta, allora, gli interessati hanno quasi fatto finta di nulla, minimizzando le questioni di cui si stava parlando. A questo punto, perciò, Tommaso li ha accusati di buonismo:

Ciao a tutti. Volevo dirvi una cosa: è veramente noioso, ma veramente noioso dallo studio vedere delle clip in cui siete tutti carichi a pallettoni e poi spegnere le dinamiche in palapa. Una roba da latte alle ginocchia. Vi prego, fatelo per rispetto nei confronti del pubblico. Tanto poi si vede, ne uscite male voi.