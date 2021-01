1 GF Vip: dopo la tregua Stefania Orlando litiga con Dayane e l’accusa ‘Hai strumentalizzato la mia frase’ (VIDEO)

La tregua tra Stefania Orlando e Dayane Mello nella Casa del GF Vip è durata meno del previsto. A causa dell’ennesima incomprensione le due sono tornate a litigare, con la showgirl che ha accusato la modella di strumentalizzare una sua frase. Tutto è cominciato quando le due, si sono confrontate su quella che sarà la puntata di lunedì per quel che riguarda il televoto, qualche giorno fa.

Il discorso di Stefania Orlando verteva proprio sulle sue nomination: la conduttrice ha intenzione di arrivare in finale con tutti i Vip veterani, a costo di eliminare, fin quanto si può, i nuovi. La Orlando ha precisato di non aver nulla contro nessuno, ma di preferire anche Dayane agli ultimi arrivati: “Sono in difficoltà, voglio portare avanti i veterani che hanno iniziato con me. Una persona come te, che ha dato comunque tanto al programma, io la vorrei vedere in Finale”.

Dayane Mello non si è detta propriamente d’accordo e ha manifestato delle perplessità, poiché si trova bene anche con i nuovi e nominare uno di loro la farebbe star male. La modella crede infatti che così come i protagonisti della vecchia guardia, anche i nuovi devono avere le stesse possibilità, facendo degli esempi. (VIDEO)

Poco dopo Dayane ha parlato di questo con Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola (arrivata in un secondo momento)…

Lunedì mostrate questa clip, non è giusto che la colpa ricada sempre su Dayane



D ha detto “Stefania non se la sente di nominare i vecchi”, Cecilia ha distorto tutto



🚨 FATE GIRARE 🚨 #Rosmello forza facciamoci sentire!



TAGGATE @EliaAntonella @GrandeFratello pic.twitter.com/uVIvNis3Zy — RosmelloDR (@RosmelloD) January 3, 2021

Cecilia Capriotti sembra esserci rimasta male e ha commentato come incoerente il comportamento di Stefania Orlando: “Fa tanto l’amica delle donne e poi… l’ho idealizzata allora. È un tradimento”. A seguire le ragazze hanno avuto modo di parlarne con Stefania, sempre in zona beauty (VIDEO).

Dopo questo confronto Stefania Orlando sembra esserci rimasta male. Ieri sera, per tale motivo, Dayane Mello è andata a parlarle, ma il tutto è finito in una litigata….