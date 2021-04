1 La replica di Stefania Orlando

Sebbene sia passato più di un mese dalla fine del Grande Fratello Vip, i fandom sono ancora molto attivi sui social e non mancano occasione di lanciare frecciatine ai concorrenti della quinta edizione. Stavolta è il turno di Stefania Orlando. La conduttrice nella Casa più spiata d’Italia ha instaurato vari legami e tra questi spicca l’amicizia con Giulia Salemi. Le due però si sono ritrovate ben presto a discutere, poiché non hanno gradito l’una gli atteggiamenti dell’altra e per questo allontanate.

A seguire Stefania Orlando e Giulia Salemi si sono ritrovate insieme in nomination. Il televoto, dopo un problema tecnico che ha azzerato tutto (qui nel dettaglio), ha sancito che ad abbandonare il programma fosse proprio l’influencer. Questione che i fan della Salemi non sembrano aver digerito ancora. Così qualcuno ha voluto ricordarlo a Stefania tra i commenti di Instagram. Ecco le parole dell’ammiratrice di Giulia:

“Con un televoto vinto un mese fa, Stefania si ferma a 673 commenti. Mentre Giulia in 20 minuti arriva a oltre 4000…Abbiamo vinto anche stasera. Scusa Stefania, solo per ricordare che avevamo stravinto”

La provocazione della fan di Giulia Salemi, ha portato alla replica inevitabile di Stefania Orlando che, con molta serenità ha spiegato il suo punto di vista all’utente in questione:

“Mi preme ricordare che i televoti non arrivano solo dai followers, ma anche dalle persone che nulla hanno a che fare con i social” – ha esordito Stefania Orlando. La bionda showgirl, fatta questa premessa, ha rivelato anche come vanno le cose oggi con Giulia, ora che il GF Vip si è concluso. Andiamo a scoprire le sue dichiarazioni…