1 L’appello dello staff di Giulia Salemi

Oggi ci attende una nuova puntata del Grande Fratello Vip, ma qualcosa di anomalo si è verificato nelle scorse ore. Pare infatti che il televoto, che vede protagoniste Giulia Salemi e Stefania Orlando, è stato sospeso. Almeno al momento, da quel che si dice, per via di un problema tecnico. Ecco il messaggio che compare nella sezione dedicata alle nomination: “Il servizio di televoto online è momentaneamente sospeso per un problema tecnico”.

A parlare di questo è stato anche Gabriele Parpiglia a Casa Chi, rivelando che lo sapremo soltanto nel corso dell’appuntamento di questa sera. Non è ben chiaro cosa sia successo, anche se il giornalista pensa sia in arrivo un provvedimento disciplinare per un altro concorrente. Intanto, nel mentre che si capisce cosa accadrà, lo staff di Giulia Salemi ha deciso di fare un appello al Grande Fratello Vip. Ecco il messaggio pubblicato negli account ufficiali dell’influencer:

“Noi non sappiamo chi fosse in vantaggio fra Giulia e Stefania, nel momento in cui il televoto si è interrotto. Ma sia certi che questo televoto sia da invalidare o allungare nel rispetto delle due concorrenti ed i rispettivi sostenitori”.

Ma non è finita qui, perché sempre lo staff di Giulia Salemi ha deciso di coinvolgere i social media manager di Stefania Orlando: “Il problema è tecnico e siamo certi non ci sia alcun intento di favorire qualcuno da parte di nessuno ma siamo convinti che il gioco vada rispettato. Ci piace pensare che anche lo staff Orlando la pensi allo stesso modo”, si legge. Tra l’altro chi gestisce i social di Giulia ha taggato non solo il profilo di Stefania, ma anche quello del reality e di Alfonso Signorini.

Instagram Stories – Giulia Salemi

Che succederà ora? Il televoto con Giulia Salemi e Stefania Orlando verrà prolungato? Staremo a vedere.