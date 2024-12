Dopo le parole di Patrizia De Blanck è arrivata la replica da parte di Stefania Orlando al Grande Fratello questa sera.

La replica di Stefania Orlando

Che puntata questa sera al Grande Fratello, una serata ricca di dinamiche tra i vari concorrenti del reality show. Dagli Shailenzo a Luca e Jessica e lo scontro tra Eva e Beatrice. Ma c’è stato spazio anche per Stefania Orlando, che proprio il 23 dicembre ha festeggiato il compleanno.

La conduttrice ha avuto modo di scoprire un particolare messaggio arrivato da Patrizia De Blanck sui social nel giorno del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. La Contessa infatti non si è espressa positivamente, tirando fuori vecchie ruggini.

Proprio durante la precedente edizione del reality show, Stefania Orlando e Patrizia De Black non sempre sono andate d’accordo e hanno discusso furiosamente, tagliando qualsiasi rapporto. Tutto è nato da una nomination che Stefania fece a Patrizia. E questo ha generato degli scontri, che a quanto pare vanno avanti ancora oggi.

Questo ha persino interrotto la loro amicizia. Da ben quattro anni non ha digerito l’accaduto e, per tale ragione, sui social non appena Patrizia De Blanck ha saputo dell’ingresso di Stefania Orlando, ha scritto: “Perdono ma non dimentico, mi stava sempre alle calcagna. Strega… Rompi pa**e”.

Con questi commenti su Instagram, sotto al posto del Grande Fratello su Stefania Orlando, si è espressa. La presentatrice è stata ignara fino a oggi e solo oggi ha avuto modo di scoprire il tutto:

“Ma tu ti rendi conto che sta ancora a rosicare. Sono passati quattro anni, l’ho mandata in nomination e giustamente è uscita. Patrizia fattene una ragione”, ha detto Stefania Orlando secca, prima di chiudere definitivamente la faccenda.