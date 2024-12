Non se le sono mandate a dire Eva Grimaldi e Beatrice Luzzi stasera durante la puntata del Grande Fratello. L’opinionista non avrebbe gradito alcune esternazioni e questo ha aperto un acceso dibattito.

Scontro tra Eva Grimaldi e Beatrice Luzzi

L’entrata di Eva Grimaldi nella Casa del Grande Fratello è stata un vero e proprio boomerang. Specie per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Secondo lei si tratta di un amore finto e non si è risparmiata nell’esprimere giudizi piuttosto diretti. La troppa sincerità da parte dell’attrice, però, ha generato uno scossone piuttosto forte e non solo per la rottura tra gli Shailenzo. Anche Beatrice Luzzi ha avuto da ridire.

L’opinionista del Grande Fratello stasera dopo che si è affrontato questo blocco, ha attaccato Eva Grimaldi per i discorsi fatti e per il modo in cui è entrata in questa dinamica. Per lei sarebbe stata poco delicata. Ecco cosa ha detto:

“Che coerenza ha il tuo discorso? Avrebbero avuto bisogno di giudizi più ponderati e obiettivi. Soprattutto da una persona adulta davanti a sentimenti così esplosivi. Ora dici che alla fine della fiera si è innamorato. Io credo che abbiano un rapporto che può crescere fuori. C’è intromissione dall’esterno, loro sono narcisisti. Voi siete entrati a gamba tesa”.

Dalla sua Eva Grimaldi ha provato a farsi valere e si è difesa dalle parole di Beatrice Luzzi in questi termini: “Io ho detto quello che pensavo e ho avuto questa percezione. Ho visto un copione scritto male. Quando vedo una donna che soffre per amore io la proteggo”.

Dopo queste parole è arrivata una bordata ancora da parte di Beatrice Luzzi che l’ha redarguita: “Dicendo ‘usalo’? Complimenti. Che bel consiglio”. Ed è qui che Eva Grimaldi non si è risparmiata: “Eri più simpatica come concorrente”. L’opinionista di tutta risposta ha chiuso la faccenda: “Sai che me ne frega del tuo giudizio. Non si può arrivare con la verità in tasca”.

Pare proprio che le due non se le siano mandate a dire, trovandosi in disaccordo totale, anche nel momento in cui Eva Grimaldi alla fine della fiera ha ammesso che secondo lei anche Lorenzo poi si è innamorato. Ed è questo che sembra aver trovato l’attacco di Beatrice Luzzi.