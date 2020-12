Si continua a parlare e a discutere nella casa del Grande Fratello Vip su quello che è accaduto tra Stefania Orlando e Samantha de Grenet e questa volta in mezzo ci troviamo anche Sonia Lorenzini. Partendo dall’inizio, bisogna cominciare dal litigio scaturito da una teglia da cucina usata per scolare i bicchieri. La de Grenet non voleva usare gli stracci perché li considerava sporchi, mentre l’altra le ha fatto notare che dentro quell’utensile non si sarebbero mai asciugati. La situazione è degenerata velocemente quando Stefania ha pronunciato le parole, tra le tante: “Sei anche una madre“.

Di lì a poco, quindi, Samantha ha deciso di sfogarsi con altri inquilini della Casa mentre si trovavano in giardino. In questa occasione ha usato parole molto forti, che hanno fatto storcere il naso anche a molti utenti del web:

Non mi va di essere presa per il c*lo, perché se lei sta giocando io non sto giocando. Io ho mio figlio che mi guarda a casa. Quindi se tu vuoi fare i giochetti del c**zo te li fai da sola, non mi metti in mezzo a me. Essere attaccata da una psicopatica sul niente o su quello che non esiste, non mi sta bene. Su cose che poi non ho fatto. Ma mi puoi fare la palla sulla teglia? Ti serve la teglia? Si mettono a posto le cose, le asciughi, se proprio sei così pulita gli dai un’altra lavata e la teglia è pronta. Ma si può fare sta scena? La prima cosa che le ho detto è che io ho questo metodo, fino a quando lo faccio io lo faccio a modo mio.