1 Stefania Orlando e il marito a Temptation Island?

Della showgirl si parla sempre più spesso da quando ha concluso il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip. Lei, infatti, è riuscita a entrare nei cuori di tantissime persone che la seguono assiduamente sul web, luogo da quale era sparita per qualche tempo, ma per una buona motivazione. I suoi follower, infatti, sarebbero molto felici di rivedere Stefania Orlando in televisione, magari con il marito Simone Gianlorenzi, se prendesse parte a Temptation Island.

Di recente è stata intervistata dal settimana Nuovo. Durante la chiacchierata ha parlato dei suoi progetti per il futuro e della sua vita una volta finito il GF Vip. La giornalista, oltre a chiederle del rapporto che ha oggi con Tommaso Zorzi, le ha domandato se le piacerebbe prendere parte al programma di Canale 5 insieme al marito. Questa, perciò, la risposta dell’ex gieffina come riportata anche da La Nostra TV:

Io e Simone non abbiamo questioni, quindi sarebbe superfluo partecipare. Noi siamo una coppia solida e per di più siamo sposati.

Da escludere, quindi, un’eventuale partecipazione a Temptation Island per Stefania Orlando e il marito. Ovviamente salvo sorprese dell’ultimo minuto. Fatto sta che della trasmissione, visto il sempre più vicino periodo estivo, se ne sta parlando sempre di più. Tanto che sono già iniziati i rumor su quali coppie vip potremmo vedere all’interno del reality tra tentatori e tentatrici.

Per scoprire, perciò, quali sono le celebrità che potremmo ritrovare in una delle versioni del programma e quali altre hanno, almeno per ora, smentito la possibilità, non vi resta che continuare a leggere…