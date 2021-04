1 Stefania Orlando parla di Temptation Island

Come ormai ben sappiamo una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip 5 è stata Stefania Orlando, che in breve tempo ha fatto breccia nel cuore del pubblico. Tuttavia dopo la fine del reality show la conduttrice non ha avuto molto modo di apparire sul piccolo schermo e attualmente sta valutando diversi progetti che potrebbero vederla protagonista. Solo qualche ora fa però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che sta facendo discutere il web. Stefania è stata infatti ospite della trasmissione radiofonica Non Succederà Più, e nel corso della chiacchierata ha parlato della possibilità di partecipare a Temptation Island insieme a Simone Gianlorenzi, suo compagno da ormai 13 anni. Ma come si sono conosciuti i due? Ecco le dichiarazioni della Orlando, riportate da Isa&Chia:

“La mia passione per la musica è iniziata un paio d’anni prima di conoscere Simone e proprio mentre cercavo dei musicisti l’ho conosciuto. Per un anno siamo stati colleghi e poi è nato questo amore che va avanti da 13 anni. La musica ha fatto da collante. Lui è un musicista, se non ci fosse stata la musica probabilmente non l’avrei conosciuto. Mi sono innamorata del suo carattere della sua educazione e della sua ironia. Non è stato un colpo di fulmine. Siamo stati prima amici abbiamo avuto modo di conoscerci poi dopo è nato altro”.

A quel punto Stefania Orlando parla anche della possibilità di partecipare a Temptation Island insieme a Simone, pur affermando di non essere stata contattata dalla produzione. Queste le sue parole in merito:

“In merito ai rumor su Temptation Island avevo letto e avevo anche risposto. Ci sono coppie che non sono sposate? Non lo sapevo. Però scusa a Tempation Island non ci vanno le coppie che credono di dover risolvere delle cose? Sennò che ci vanno a fare? Non lo so, a noi non ci ha chiamato nessuno. Se ci chiamano guarda, ogni cosa va pensata. Se mi dici L’Isola dei Famosi ti dico subito di no. Temptation Island non so. Mi hai un po’ spiazzata con questa domanda. Ma perché uno si deve andare a cercare i problemi quando non ce li ha?”.

Che dunque ci sia una minima possibilità di vedere Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi a Temptation Island? In attesa di ulteriori news, vediamo cosa ha svelato la conduttrice in merito ai progetti futuri e a Tommaso Zorzi.