Si era detto che l’avremmo vista a margine dello studio dell’Isola dei Famosi accanto a Tommaso Zorzi come opinionista. Poi tutto è sfumato, e di lei si stanno lentamente perdendo le tracce. Almeno in TV, intendiamoci. Parliamo di Stefania Orlando, terza classificata nell’ultima edizione del Grande Fratello VIP.

Nei giorni scorsi si è fatto un gran parlare, specie sul Web, del perché al contrario di certi suoi ex coinquilini Stefania Orlando latiti dal piccolo schermo. Certo, ritagliarsi il proprio spazio in un mondo ormai saturo di ex protagonisti dei reality show o varietà simili non deve essere facile. Ma la Orlando confessa di non sgomitare, e soprattutto preferisce non bruciare troppo i tempi, col conseguente rischio di compiere scelte affrettate.

Così, per il momento si gode il marito, il gratificante bagno di fan che l’assalgono all’uscita in strada, e più volentieri si concentra su progetti lasciati in sospeso all’entrata nella casa del GFVip. Per esempio la sua carriera di cantante, ultimamente rinverdita dal singolo invernale Babilonia e che aspetta di arricchire con un nuovo brano più estivo.

Stefania Orlando: le ragioni dell’assenza dalla TV

Malgrado tutto ciò fosse già abbastanza chiaro a chi la segue con affetto sui social, stamattina Stefania Orlando ha sentito l’esigenza di chiarire una volta per tutte la sua assenza dalla TV. Specie perché, nell’interrogarsi sui motivi di questa assenza, qualcuno cominciava a speculare che forse la showgirl non fosse gradita a certi salotti televisivi. Nulla di più improbabile, come lei stessa conferma.

“Stamattina sento proprio la necessità, l’esigenza di tranquillizzare una parte di voi”, la si sente dire nelle Instagram Stories. “Volevo dirvi che è anche una mia scelta di non andare nei programmi, perché ho bisogno di stare un po’ per fatti miei. Sto facendo musica, sto facendo altre cose. Quindi, nessuno ‘non mi vuole’, non c’è niente sotto”.

A ulteriore sigillo di queste dichiarazioni, l’ex volto Rai svela:

“Succederanno delle cose, dobbiamo soltanto aver pazienza. Tutto va bene, voi dovete continuare a sostenermi con grande positività”.

E a chiusura del cerchio, Stefania Orlando non poteva mancare di dispensare uno dei suoi consigli: il monito a coltivare la propria pazienza quando in ballo ci siano scelte delicate e importanti.

“Poi, ragazzi, l’esperienza c’insegna che la fretta è una cattiva consigliera. Quindi bisogna saper aspettare, le cose arriveranno, non sono imminenti. Bisogna saper aspettare”.

Dunque, mistero risolto.

