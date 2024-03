Stefano Bettarini sul divorzio con Simona Ventura: “Mi tradiva, l’ho scoperto con un investigatore privato”

NEWS

Debora Parigi | 16 Marzo 2024

Simona Ventura Stefano Bettarini

Una notizia che sorprende quella data da Stefano Bettarini riguardo la fine del suo matrimonio con Simona Ventura. La separazione, stando alle sue parole, sarebbe arrivata dopo un tradimento non di lui, ma della nota showgirl. L’ex calciatore avrebbe scoperto tutto grazie a un investigatore privato.

La fine del matrimonio tra Simona Ventura e Stefano Bettarini causato da un tradimento di lei

Hanno formato una delle coppie più famose dello spettacolo e anche la fine del loro matrimonio fec molto chiacchierare a suo tempo. Stiamo parlando di Simona Ventura e Stefano Bettarini. La showgirl e il calciatore sono stati insieme molti anni incontrandosi per la prima nel 1996 in vacanza in Sardegna: lei aveva 31 anni e lui 24. Si sono sposati nel 1998 e pochi mesi dopo è nato il figlio Niccolò, mentre nel 2000 il secondogenito Giacomo.

Sembravano una coppia bellissima e felicissima, ma nel 2004 è iniziata la crisi tra loro, seguita dalla separazione alla fine di quell’anno e poi il divorzio nel 2008. Sulla fine del matrimonio si è spesso parlato di tradimenti. E più volte è stato detto che derivavano proprio da lui. Ma a quanto pare non è andata così, almeno secondo il racconto che lo stesso Bettarini ha fatto in un’intervista al Corriere della Sera.

“Mi hanno fatto passare come un donnaiolo perché era la soluzione più comoda, ero io quello mediaticamente più debole”, ha raccontato Stefano Bettarini. “Poi è venuto fuori che in realtà la separazione è avvenuta in seguito a un suo tradimento. Ingaggiai un investigatore privato, tenni la cosa nascosta per un po’ ma poi sbottai. Se avessi aspettato, avrei scoperto molto altro. La chiamai, dopo due secondi avevo il suo avvocato in casa”.

La stessa Simona Ventura, anni dopo la separazione, raccontò che la relazione si era concluso anche a causa di vari tradimenti. Ammise di aver tradito anche lei una sola volta, mentre l’ex marito molte volte. “Ho tradito solo una volta dopo otto anni di matrimonio, lui tante volte, io l’ho sempre saputo e gliene ho perdonate molte, anche con mie colleghe”, raccontò.

Per un lungo periodo i rapporti tra Stefano Bettarini e Simona Ventura si interruppero totalmente, con anche accuse reciproche. Solo nel 2018 ci fu un riavvicinamento per l’amore dei figli, stesso anno in cui lui partecipò a Tempation Island Vip e alla conduzione c’era proprio l’ex moglie.