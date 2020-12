1 GF Vip: Stefano Bettarini polemizza contro il programma per i tanti baci gay

Stefano Bettarini torna alla carica contro il Grande Fratello Vip, dopo la sua squalifica per bestemmia. L’ex concorrente ha polemizzato sul reality a causa dei tanti baci gay avvenuti in casa in questi mesi e soprattutto nelle ultime ore (a seguito della prova del GF).

Dopo gli auguri per le feste natalizie, Stefano Bettarini si è lasciato andare ad un durissimo sfogo:

“E per inciso, credo che qualcuno ci debba, vi debba delle spiegazioni su ciò che sia ‘politicamente corretto’. Ciò che stabilisce ‘chi’ e ‘come’ le famiglie ed i bambini saltino fuori soltanto quando ci sia da crocifiggere qualcuno! Scomparire subito dopo e appena si allude (ridendo e sorridendo) ad ‘uccelli’ e ‘sc***te’… o peggio frasi irripetibili sulle donne! Vogliono forzarci e crearci questa lobby”.

Si legge tra le storie di Instagram di Stefano Bettarini, che ha proseguito ancora:

“Non si combatte così l’omofobia. Il troppo stroppia sempre. Ma per me (personalissimo parere) ottengono solo e soltanto l’effetto contrario, ovvero irritare anche chi omofobo non è affatto”.

A seguito di queste parole, Stefano Bettarini ha pubblicato anche una serie di baci e situazioni che avrebbero scaturito questa sua polemica. Si passa dal bacio tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, al romantico momento tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò durante la serata di Halloween, ma ancora il gioco del bacio sotto al vischio in cui Tommaso Zorzi ha baciato prima Pierpaolo Pretelli in vasca e successivamente Andrea Zenga.

E ancora è tornato a dar ancora contro a Dayane Mello e alle esternazioni di quest’ultima in merito al loro flirt, per postare anche alcune frasi celebri di Cristiano Malgioglio.

Stefano Bettarini sembra avere il dente davvero avvelenato contro il Grande Fratello Vip e il modo in cui, a suo dire, tratta certi argomenti. Vedremo se Alfonso Signorini dirà o meno la sua pubblicamente, nel mentre andiamo a rivedere le parole di Stefano a seguito della sua squalifica…