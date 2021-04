1 Stefano Bettarini punzecchia Tommaso Zorzi

Stefano Bettarini, che ha partecipato molto brevemente alla quinta edizione de Grande Fratello Vip con Tommaso Zorzi, ha parlato e punzecchiato un po’ l’influencer milanese. Durante una diretta Instagram con Maurizio Sorge, come riporta anche il sito Biccy, infatti, ha espresso il suo parere sugli opinionisti de L’Isola dei Famosi. In particolar modo, però, si è concentrato sull’ex gieffino, sostenendo anche che la troppa visibilità lo porterà presto a scomparire. Ma andiamo con ordine.

Per quanto riguarda Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e l’ex compagno di avventura nella Casa più spiata d’Italia ha affermato: “Non mi toccare questo tasto. Per fare l’opinionista devi avere una voce piacevole. Lì non ce n’è. Mi irritano, mi viene da cambiare canale“. Poi, però, la sua attenzione si è spostata solo su Zorzi:

È un parac**o, molto sveglio per l’età che ha, ma credo che abbia semplicemente sfruttato tutta la cornicina che Alfonso Signorini gli ha costruito al GF Vip. Il Punto Z a 1,9% di share? A un altro lo avrebbero già chiuso.

Le dichiarazioni di Stefano Bettarini su Tommaso Zorzi, però, non sono terminate qui. Ha sostenuto, infatti, che la troppa presenza dell’influencer in televisione lo porterà a scomparire presto:

Ne ho visti tanti passare dai reality e ad andare nel dimenticatoio ci metti un nano secondo. Non è difficile arrivare a certi livelli, ma restarci sì. Inoltre è difficile anche se non hai persone vicino che ti consigliano. […] A quella gente che gli sta attorno non gliene frega nulla. Vogliono solo spremerlo. Gli dicono “prendi, prendi, vai vai…” Quando trovi tutto assieme, e tutta questa visibilità, hai la mania di onnipotenza, accetti tutto. […] Una carriera la crei con tanti no, non con tanti sì. Lui è un prezzemolino. Acchiappi tutto, ma a sparire ci metti poco.

Anche se con parole diverse anche un altro personaggio del mondo dello spettacolo sembrerebbe d’accordo con Stefano Bettarini per quanto riguarda quest’ultima parte su Tommaso Zorzi. Andiamo a vedere di chi si tratta- Continuate a leggere se siete interessati…