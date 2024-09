Un altro grande successo per Stefano De Martino e Affari Tuoi che batte Amadeus anche sul web: ecco i risultati

Sta avendo sempre più successo l’Affari Tuoi di Stefano De Martino. E pare che il pubblico non senta la mancanza di Amadeus sbarcato sul NOVE. Dopo i grandi ascolti settimana dopo settimana in cui è il programma più visto dell’access prime, adesso arriva un nuovo record riguardante i social e lo streaming.

Visualizzazioni triplicate per Affari Tuoi di Stefano De Martino

Lo scontro tra Stefano De Martino e Amadeus va avanti da prima ancora che i due conduttori iniziassero i loro programmi. Ovviamente la battaglia è a suon di ascolti, i due si rispettano e si vogliono bene. Affari Tuoi è iniziato già il 2 settembre per cercare di attirare subito il pubblico e farlo affezionare al nuovo conduttore. Chissà chi è di Amadeus è partito invece il 22 settembre e ancora deve carburare.

Di ascolti e successo ne hanno parlato oggi pomeriggio a TV Talk che ha ripreso la messa in onda dopo la pausa estiva. I dati sono chiari, al momento il vincitore assoluto dell’access prime è proprio Affari Tuoi con una media del 25% nella settimana appena trascorsa e 5,2 milioni di telespettatori. Picco di 7 milioni nel giorno della vincita di 300 mila euro.

Amadeus, invece, fa ancora un po’ fatica sul NOVE, il suo Chissà chi è infatti è fermo al 3,9% e 783 mila spettatori. Striscia La Notizia, invece, per le prime quattro puntate si è collocata al 15% con 3,1 milioni di telespettatori.

Ma la vittoria di De Martino contro Amadeus adesso tocca anche un altro punto e cioè i social. Infatti Affari Tuoi al momento è il miglior titolo in circolazione in termini di performance social. Infatti ha realizzato ben 1 milione e 700 mila interazioni e 11 milioni e 800 mila video views. Questo dato non riguarda solo gli account Rai, ma anche tutte le testate online che hanno ripreso il tema.

Ciò ha portato tantissimo hype intorno al programma ed è qui che arriva il nuovo record di Affari Tuoi di Stefano De Martino. In questo momento, infatti, su RaiPlay ha triplicato le visualizzazioni rispetto all’edizione precedente.